El sindicato ELA habla de "seguimiento significativo" en los centros donde no se han aplicado los acuerdo de 2024

Esta movilización coincide con la celebración del juicio en el TSJPV por la demanda sindical para la reducción de una hora lectiva

BilbaoSi hace ahora un año era la Educación Pública vasca la que se declaraba en huelga, ahora son los docentes de los colegios concertados de Euskadi los que han sido llamados a parar. El sindicato mayoritario ELA ha convocado este martes 20 una jornada de huelga, en solitario, aunque el resto de sindicatos también se movilizan para reclamar el cumplimiento de los acuerdos pactados con la patronal hace casi dos años. Esta movilización coincide con la celebración del juicio en el TSJPV por la demanda sindical para la reducción de una hora lectiva.

En febrero de 2024, tuvo lugar la última huelga de los colegios concertados vascos, entonces se cerró un acuerdo que puso fin a las movilizaciones y que 23 meses después, no se ha cumplido por lo que este martes 20, 9.000 docentes de 200 centros escolares vascos estaban llamados a parar.

El sindicato ELA lamenta la aplicación desigual de lo pactado, que en algunos colegios se ha llevado a cabo y en otros no. Según los convocantes, la huelga ha tenido un "seguimiento significativo en aquellos centros donde los contenidos del acuerdo que puso fin a la huelga en febrero de 2024 no se están cumpliendo". Así, uno de cada 3 trabajadores ha secundado en estos centros el paro, pese a que denuncian: "El Gobierno Vasco ha establecido unos servicios mínimos excesivos". Lo cierto, es que la falta de unidad sindical, ELA ha convocado la huelga en solitario, ha restado respaldo a la movilización.

ELA señala a las patronales, Kristau Eskola y Aice-Izea, así como al Gobierno vasco como culpables del incumplimiento. "Casi dos años después de la firma del acuerdo de fin de huelga, en 2024, algunos de los contenidos pactados en el acuerdo no se cumplen por la desidia y mala fe de las patronales Kristau Eskola y AICE-IZEA y del Gobierno Vasco”.

130.000 alumnos

En los 200 colegios concertados de Euskadi estudian 130.000 alumnos. ELA denuncia que no se ha cumplido la reducción de unas hora lectiva a la semana ni tampoco la subida salarial del 16 por ciento, repartida en tres años desde marzo de 2024.

La convocatoria de huelga la ha realizado el sindicato ELA, que es la central mayoritaria del sector, mientras que CCOO, Steilas, LAB y UGT no la secundan aunque han convocado movilizaciones coincidiendo con la celebración del juicio en el TSJPV por la demanda sindical para la reducción de una hora lectiva firmada en el acuerdo de 2024.

ELA ha convocado una concentración a las 8.15 horas en el colegio Salesianos del barrio bilbaíno de Deusto y, posteriormente, a las 10.30 horas comenzará una manifestación desde el colegio Escolapios hasta el TSJPV, donde se celebra el juicio previsto. Por su parte, el resto de centrales sindicales se han concentrado en el Palacio de Justicia de Bilbao para "dejar clara" a la patronal "su voluntad y capacidad, ya demostradas", de mantenerse "firmes hasta que cumpla íntegramente los acuerdos firmados". Estos sindicatos han denunciado que la patronal ha tratado de vulnerar ese acuerdo de fin de huelga.

Tribunales

Algunos de los avances que se han conseguido han sido, según ELA, "gracias a los juzgados". Por ejemplo, el pago de los salarios acordados en el plazo acordado. Los sindicatos presentaron una demanda en la que el TSJPV condenó a las patronales a realizar el pago. Sin embargo, insisten en que algunos complementos siguen sin pagarse actualizados.

El recorte de la hora lectiva acordado también sigue "sin cumplirse por orden de la patronal Kristau Eskola". En consecuencia, en el curso 2025-2026, sólo el 10% de los centros ha optado por implantar una hora lectiva menos y una hora complementaria más, tal y como se recoge en el acuerdo. Esta decisión ha sido adoptada por las direcciones de estos centros, desobedeciendo las directrices de las patronales. Para que se cumpla en otros centros, ELA ha tenido que acudir de nuevo a los juzgados.