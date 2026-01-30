Redacción Euskadi 30 ENE 2026 - 13:22h.

El hombre, que agredió a la mujer, de 21 años en el interior de un vehículo, está en libertad con cargos

La víctima de la violación en un barrio de San Sebastián fue agredida por sumisión química tras quedar en una app de citas

San SebastiánDos agresiones sexuales, en apenas tres días se han registrado en San Sebastián. Las víctimas, en ambos casos, son mujeres; los agresores son dos hombres y la ciudad es la misma. Hasta ahí, las coincidencias porque mientras que en la violación sufrida por una joven el jueves de la semana pasada, por la noche, el autor era un desconocido con el que había quedado a través de una app de citas, en la agresión registrada este pasado domingo, la víctima conocía a su agresor.

La investigación también ha discurrido por derroteros distintos y solo en el último caso, se ha producido, de momento, la detención del presunto autor de los hechos. Se trata de un hombre de 38 años que tres días después de agredir a la mujer, en el interior de un coche, era detenido por la Ertzaintza. Acusado de un delito de agresión sexual, compareció ayer jueves ante el juez que decretó su puesto en libertad con cargos.

Los hechos tuvieron lugar la madrugada del pasado domingo, cuando el varón agredió sexualmente a la mujer, de 21 años, en el interior de un coche. Tras el ataque, la víctima denunció lo ocurrido ante la Ertzaintza. La investigación abierta por la Policía Vasca culminó este miércoles con la detención del sospechoso, un hombre de 38 años.

Sin detenidos en la violación de Ibaeta

Se trata de la segunda agresión sexual que se registra en Donostia en los últimos días, después de que el pasado jueves por la noche una mujer fuera violada bajo sumisión química en el barrio de Ibaeta por un hombre con el que se había citado a través de una app. El varón no se presentó a la cita, frente a un establecimiento hostelero, pero podría haber estado acechando a la joven hasta que decidió marcharse y la atacó en un lugar sin testigos. El agresor la obligó con un arma blanca a ingerir medicamentos tranquilizantes que la dejaron en un estado de sedación que la hizo completamente vulnerable a una agresión muy violenta.

La sumisión química consiste en la administración de sustancias químicas a una persona con fines delictivos, fundamentalmente sexuales. Existen dos tipos de sumisión química: la oportunista, donde el agresor aprovecha "la falta de voluntad o desinhibición de la víctima porque ha consumido drogas o alcohol"; y la "premeditada", en la que directamente la proporcionan algún tipo de sustancia. En esta última se enmarcaría la violación registrada en Donostia.