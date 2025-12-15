El arrestado, de 42 años, permanece bajo custodia policial mientras se espera su puesta a disposición judicial

Durante el primer semestre de 2025, las denuncias por delitos sexuales en el País Vasco aumentaron un 11’2% respecto al mismo periodo del año anterior

San SebastiánLa Ertzaintza ha detenido a un hombre de 42 años acusado de un presunto delito contra la libertad sexual de una menor en San Sebastián. Según ha informado el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco, el arrestado, de origen latinoamericano, permanece bajo custodia policial mientras se espera su puesta a disposición judicial.

El caso se encuentra todavía bajo investigación y, pese a que las autoridades han confirmado la detención, los detalles sobre el lugar exacto de los hechos, el momento en que ocurrieron y la edad concreta de la víctima no han sido revelados.

Este incidente se suma a un contexto en el que los delitos de índole sexual han aumentado en el País Vasco respecto a años anteriores. Durante los primeros seis meses del año, se registraron más de 450 denuncias por delitos sexuales en la comunidad autónoma, lo que representa un incremento del 11’2% respecto al mismo periodo del año anterior.

La violencia sexual en la región sigue siendo una preocupación central para los cuerpos de seguridad, que trabajan para analizar las causas y las posibles soluciones ante este aumento de casos. A través de diversas campañas de sensibilización, también se ha hecho un esfuerzo por concienciar a la ciudadanía sobre la gravedad de los delitos sexuales y la necesidad de proteger a las personas más vulnerables, especialmente a los menores, ante este tipo de agresiones.

La respuesta de la Ertzaintza ante estos delitos

La Ertzaintza ha sido clave en la prevención y persecución de los delitos sexuales en el País Vasco. La policía autonómica sigue trabajando de manera intensiva para reducir la tasa de criminalidad y proteger a las víctimas. Además, la colaboración con otras instituciones, como las asociaciones de apoyo a víctimas de violencia de género y abuso sexual, ha sido fundamental para ofrecer un acompañamiento adecuado y asegurar que las víctimas reciban el tratamiento que necesitan durante todo el proceso judicial.

Las estadísticas de delitos sexuales a nivel nacional muestran un panorama alarmante, y el País Vasco no es ajeno a esta tendencia. En el caso de las agresiones sexuales a menores, los datos de 2024 del Ministerio del Interior reflejaron que aproximadamente más de 440 menores habían sido víctimas de un delito sexual dentro de la comunidad autónoma vasca. Este tipo de situaciones genera una creciente preocupación tanto entre los ciudadanos como en las instituciones encargadas de garantizar la seguridad y el bienestar de los más jóvenes. En este sentido, las asociaciones vinculadas a esta causa subrayan la importancia de la prevención y la sensibilización desde las primeras etapas de la educación, con el objetivo de identificar posibles riesgos y proteger a los menores de cualquier tipo de abuso.