03 FEB 2026

A esas 23 personas hay que sumar otros 75 potenciales afectados por las dosis caducadas de la Triple Vírica y la Tetravalente

El Gobierno Vasco revisa cerca de 170.000 vacunas puestas en 2025 en Euskadi por si existen más incidencias

Vitoria-GasteizSe inyectaron dosis caducadas de la vacuna Hexavalente, durante un mes y medio, en Euskadi y la mayoría las recibieron bebés y niños muy pequeños, sin embargo frente a las cifras iniciales que superaban las 250 personas inoculadas con sueros fuera de fecha, finalmente Osakidetza confirma que han sido un total de 23 personas afectadas por dosis de vacunas caducadas y que todas ellas, 18 bebés y cinco adultos, han sido ya revacunadas. Otras 75 potenciales personas habrían sido inyectados con sueros fuera de fecha de otras dos vacunas, la Triple Vírica y la Tetravalente.

Además, el consejero vasco de Salud, Alberto Martínez, apuntaba a que hay otros 29 casos que están pendientes de ser contrastados, pero ha precisado que esto no significa que "todas ellas tengan que ser susceptibles de revacunación" porque "puede tratarse, como en otros muchos casos, de errores de registro".

La mayoría de los casos se produjeron en centros de salud de las localidades guipuzcoanas de Errenteria, Ondarreta y Usurbil, pertenecientes a la OSI de Donostialdea, aunque también se administraron dosis caducadas en San Miguel de Basauri y Landako, ambas de la OSI de Galdakao.

Incidencia sanitaria reconducida

Tan solo unos días después de que estallara la crisis de la vacunas caducadas, el máximo responsable de la sanidad vasca asegura que se trata de una "incidencia sanitaria reconducida" y ahora se investiga la causa de los errores. Así, el número de casos y la dispersión inicial "se han ido reduciendo y focalizando". Insisten en que están trabajando para buscar el origen de lo ocurrido que si bien, "el error de inocular vacunas caducadas no ocasiona efectos adversos, no podemos permitir que esto se repita", ha dicho.

Tras saberse que se habían administrado dosis caducadas de la vacuna Hexavalente, que protege contra la difteria, tétanos, hepatitis, poliomielitis, tosferina y Haemophilus influenzae tipo B, se confirmó que se había cometido un error similar con otras dos vacunas: la Triple Vírica y la Tetravalente. Osakidetza, que inicialmente habló de 78 posibles afectados, confirma ahora que hay, como máximo, 75 potenciales afectados: "Algunas ya revacunadas, la mayoría de ellas citadas por el contraste entre el historial médico y cartillas". La mayor parte de las inyecciones caducadas de estas otras dos vacunas se produjeron en el municipio de Errenteria.