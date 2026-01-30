Redacción Euskadi 30 ENE 2026 - 12:09h.

La nueva incidencia registrada por Osakidetza corresponde a las vacunas tetravalente y triple vírica

Sanidad vasca ha inoculado vacunas hexavalente caducadas a 253 personas, la mayoría son bebés

Bilbao¿Qué está pasando en Euskadi con la vacunación infantil? Es la pregunta que muchos vascos se hacen estos días desde que estallara el escándalo de los lotes caducados de vacuna hexavalente que se inocularon a 254 personas, la mayoría de ellas bebés. El caso es que, el departamento vasco de Salud ha admitido en las últimas horas, que se habrían administrado lotes fuera de fecha de otras dos vacunas más, en este caso corresponderían a la tetravalente y la triple vírica, y que habría 78 potenciales nuevos afectados.

En concreto, la vacuna tetravalente protege de la difteria, tétanos, tos ferina y poliomielitis. Mientras que la triple vírica lo hace con el sarampión, rubeola y parotiditis. Los afectados potenciales serían 49 pacientes, en el primer caso, y 29 en el segundo. Salud analiza caso por caso para determinar si efectivamente recibieron la dosis cuando ya había caducado.

Euskadi ha identificado estos dos nuevos lotes de vacunas caducadas, tras estallar el caso de la vacuna hexavalente que se inoculó a 254 personas, la mayoría bebés, hasta este mes de enero, cuando en la caja la fecha de caducidad marcaba el 30 de octubre.

"Menos de 30" revacunados

Posteriormente, la Agencia Española del Medicamento advirtió que pese a ese dato, la fecha real de validez de los sueros era del 30 de noviembre, por lo que la Administración vasca anunció que revacunarían solo a las personas a las que se puso la vacuna desde el 1 de diciembre hasta el 15 de enero, cuando se descubrió el “grave error”. Finalmente, serán “menos de 30” porque el resto se ha comprobado que fueron inmunizados con dosis con fecha en vigor. En algunos casos, ya se ha procedido a la revacunación.

Tras admitir el “grave error”, el consejero de Salud, Alberto Martínez, anunció que se había abierto una investigación para tratar de aclarar donde se había producido “el quiebro de seguridad”. La cadena de errores que llevó a inyectar las vacunas caducadas a tantas personas pudo estar, según sospechan, en el sistema que se emplea para registrar las vacunas y su traslado a la historia clínica de los pacientes. En este sentido, tras detectar el uso de vacunas caducadas se ha puesto en marcha el Comité Técnico de Investigación y Trazabilidad para analizar lo que ha ocurrido y evitar que vuelvan a repetirse fallos con la trazabilidad. Por otra parte, la Fiscalía investiga lo ocurrido por si se hubiera podido cometer un delito contra la Salud Pública.