El sarampión vuelve a ser una enfermedad que amenaza en España: los motivos son, entre otros, la falta de vacunación

España deja de ser un país libre de sarampión: la OMS asegura que se ha restablecido la transmisión endémica

España, ha dejado esta semana de ser un país libre de sarampión. La Organización Mundial de la Salud (OMS) nos acaba de esa lista en la que estábamos desde el año 2017 tras el aumento de los contagios. También desciende la administración de vacunas, sobre todo en las segundas dosis. Informa en el vídeo S. Asiain y A. García.

Los médicos dicen que los casos en España son pocos, pero empieza, eso sí, a preocupar la tendencia. En el año 2003 detectaron 11 casos. Cuando el año anterior solo hubo un caso, pero en 2024 se dispararon a 227 casos. Más de la mitad de los infectados no se había puesto la vacuna. El año pasado rozaron los 400 400 casos. Algo similar ocurre en toda Europa, donde los casos se multiplicaron por 10 el año pasado. ¿Pero, por qué ocurre en países con sistemas sanitarios tan fuertes?

Más del 97% de la población tiene la primera dosis de la triple vírica, sarampión, paperas y rubeola, que se pone a los 12 meses. "Nosotros estamos haciendo las cosas bien, tenemos una cobertura vacunal para las vacunas de sarampión en nuestro país, en los recién nacidos, muy alta", explica el pediatra y epidemiólogo Quique Bassat.

La influencia de la pandemia

Sin embargo, la segunda dosis a los tres o cuatro años se queda en el 93%. "Las recomendaciones es que la tasa sea superior al 95% para tener una inmunidad colectiva". La vacunación se ha descuidado desde la pandemia. "Estamos pagando de alguna manera las consecuencias. De lo que pasó durante la pandemia, la disrupción de la vacunación en todo el mundo y una bajada posterior de las coberturas vacunales en prácticamente todo el mundo"

Uno de cada cuatro casos en España son importados de otros países con menores tasas de vacunación. "Marruecos y Rumanía. Rumanía en Europa es uno de los países donde más número de casos notificados de sarampión han tenido a lo largo de estos dos últimos años"

Esto está ocurriendo también en Francia, Alemania e Italia, con circulación de nuevo del virus. Y Reino Unido también ha perdido el estatus de país libre de sarampión. "Tenemos que intentar recuperar esta categoría, pues fomentando la vacunación". Sanidad va a reforzar la cobertura de vacunación y el sistema de vigilancia.