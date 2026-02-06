El ejemplar de foca joven aparecido este viernes por la mañana en el arenal de la playa de La Concha de San Sebastián continúa en esta playa

El ejemplar de foca joven aparecido este viernes por la mañana en el arenal de la playa de La Concha de San Sebastián continúa en esta playa a la espera de volver al mar rodeada por decenas de personas que se han acercado al animal, pese a las recomendaciones de no hacerlo, ya que resulta "estresante", según recuerdan desde la Red de varamientos y rescate de especies marinas de Euskadi e incorporación de muestras al biobanco de la Universidad del País Vasco (Sareus).

El avistamiento ha tenido lugar hacia diez menos cuarto de la mañana, según ha informado a Europa Press el Departamento vasco de Seguridad. Hacia las once de la mañana, la foca se encontraba descansando en el arenal donostiarra ante la vista de numerosos curiosos que se han acercado a la barandilla para fotografiarla.

Agentes de la Ertzaintza desplazados al lugar han comentado que el animal permanecería custodiado hasta que, con la marea alta, vuelva al mar. Por su parte, desde el Servicio de Fauna y Flora de la Diputación foral de Gipuzkoa han confirmado a Europa Press que un guarda se encontraba custodiándola para que nadie moleste a la joven foca y que "están trabajando para que se haga al mar por su cuenta".

La cría captó la mirada de decenas de personas

Sin embargo, poco antes de las cinco de la tarde el animal permanecía en la orilla rodeado a escasos metros de decenas de curiosos, pese a las recomendaciones de no acercarse.

Desde Sareus recuerdan que en caso de varamiento hay que llamar al 112 para informar de la ubicación del animal varado y de su estado. En este caso desde el servicio de emergencias han indicado que se han recibido "muchas llamadas" al respecto y que se había "activado el protocolo".

Sareus recuerda que en estos casos se aconseja "no acercarse, no gritar ni hacer mucho ruido, atar a las mascotas y alejar a las mismas, no intervenir si el animal está vivo y colaborar con las autoridades y la red de varamientos".