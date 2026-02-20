Redacción Euskadi 20 FEB 2026 - 07:30h.

El Gobierno vasco prevé aprobar este mismo trimestre la ampliación de esta ayuda que hasta ahora se concedía hasta los 3 años

Dudas y preguntas sobre la ayuda por hijos: ¿Cuándo se va a aprobar la prestación universal por crianza? ¿Cuáles son los requisitos?

Vitoria-GasteizEn un momento en el que en España, el Gobierno ha puesto sobre la mesa su propuesta de prestación de una ayuda universal para la crianza, de 200 euros al mes por cada menor de 18 años, independientemente de los ingresos de las familias, el Gobierno vasco ha anunciado que ampliará, durante este trimestre, la ayuda directa de 200 euros a las familias con hijos o hijas a cargo de los tres años actuales hasta los cuatro años. Una medida que, independientemente del momento exacto en el que se apruebe, tendrá carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2026.

Este próximo mes de marzo se cumplen tres años de la puesta en marcha del llamado ‘cheque bebé’, por el que Euskadi empezó en 2023 a retribuir a a las familias con 200 euros mensuales por hijo hasta los tres años del menor. La decisión ahora es ampliar esa ayuda directa hasta los cuatro años. La ampliación beneficiará a unos 12.000 expedientes adicionales, sumándose a los cerca de 40.000 ya existentes en políticas de familia.

Esta es la medida más inmediata pero no la única que contempla el Ejecutivo autonómico en materia de apoyo a las familias, infancia y adolescencia. Con la aprobación del quinto Plan Interinstitucional de Apoyo a las Familias, a la Infancia y Adolescencia de Euskadi (2026-2030) se da luz verde a 17 medidas tractoras innovadoras y 78 acciones complementarias.

871 millones de euros

El plan, que está financiado con 871 millones de euros, reconoce a las familias de Euskadi como pilares fundamentales de nuestra sociedad y pone en valor su contribución como agentes activos del bienestar colectivo.

Así, entre el resto de medidas previstas, se incluyen: la extensión de permisos de maternidad y paternidad; creación del Foro de la Infancia y la Adolescencia para garantizar su participación en las políticas públicas; refuerzos para la conciliación laboral o la ampliación de oferta de Haurreskolak.

En el plan también se contempla la reciente puesta en marcha del decreto específico para familias monoparentales, que en un mes y medio ha recogido más de 2.000 peticiones del nuevo certificado. “Vivimos un tiempo de profundas transformaciones sociales. Las familias son cada vez más diversas, la crianza y los cuidados requieren de una conciliación equilibrada, la emancipación se retrasa y la infancia y la adolescencia afrontan nuevos retos. Ante esta nueva realidad, las instituciones no podemos mirar hacia otro lado, nos jugamos mucho como país. Tenemos que anticiparnos, acompañar y generar seguridad vital y eso es lo que hace este plan” ha explicado la consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, Nerea Melgosa.