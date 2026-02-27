El jurado considera probado que los tres acusados son culpables de asesinar a tiros a Bori, de 19 años y de intentar matar a otros dos

Bori, el joven tiroteado en Alcorcón, hizo de escudo humano y evitó que las balas alcanzaran a su amigo

Un jurado popular de Madrid ha declarado culpables, por unanimidad, a los tres acusados de matar a Bori, un joven de 19 años al que tirotearon después de una pelea en una discoteca de Alcorcón (Madrid) en 2022. Estarly Rafael P.S., Jesús L.A. y Gabriel L.R. se enfrenta a una condena por un delito de asesinato, así como otros dos en grado de tentativas sobre los acompañantes de la víctima.

El jurado considera probado que los tres acusados son culpables de asesinar a tiros a un joven venezolano, identificado como Bori, en situación de asilo en España y de intentar matar a otro y a una chica, después de una pelea a la salida de la discoteca Diverso de Alcorcón en octubre de 2022.

La Fiscalía solicita penas de 55 años de prisión para cada acusado, mientras sus defensas piden la libre absolución de todos ellos. Los hechos que el jurado ha considerado ciertos comenzaron con la celebración por parte de las víctimas de un cumpleaños en la discoteca Diverso, tras la que hubo una pelea y tanto Gabriel como Joel A., que acompañaban al joven asesinado y que resultaron heridos.

Tras la riña, las víctimas se marchaban a casa cuando un coche frenó de golpe y un chico vestido de blanco se bajó y les apuntó con una pistola. Después bajó otro joven con un arma y al grito de "mátales, mátales" comenzaron a disparar. Los acusados persiguieron a los jóvenes por un estrecho callejón y continuaron disparando.

Bori recibió un disparo en el hombro izquierdo y al caer al suelo lo alcanzaron sus perseguidores que lo "ejecutaron descerrajándole un tiro en la cabeza a apenas un metro de distancia", según indicó un policía.

El jurado, por una mayoría de siete votos a dos el jurado ha considerado también probado que los tres acusados son culpables de una tentativa de asesinato sobre la chica que acompañaba a Bori y que se separó de sus amigos antes de entrar al callejón. Además, el jurado ha entendido que también lo son de una tentativa de asesinato sobre Joel, que corría delante de Bori en el momento en el que le dieron muerte.

El jurado ha añadido por ocho votos a uno que, al contrario de lo que alegaron las defensas en la última sesión del juicio, no hubo un fuego cruzado, puesto que solo se encontraron vainas en una única dirección y, puesto no tenían licencia de armas, también son culpables de un delito de tenencia ilícita.

Después de que el juez dicte sentencia, las tres defensas recurrirán el fallo ante el Tribunal Superior de Justicia, según han informado a EFE fuentes jurídicas.