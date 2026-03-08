Iván Sevilla 08 MAR 2026 - 16:16h.

La agresión homófoba se produjo a las seis horas de la madrugada junto al Centro Cívico de Aldabe en Vitoria

Los arrestados, de origen magrebí, tiraron al suelo a las víctimas para atacarles mientras les proferían insultos

Compartir







Vitoria-GasteizUnos graves hechos vinculados a un presunto delito de odio han acabado con tres menores detenidos en Vitoria (Álava). Según ha precisado la Ertzaintza, por dar puñetazos y patadas a dos jóvenes por ser homosexuales.

La agresión homófoba ha ocurrido este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, cuando varias dotaciones policiales recibieron un aviso a las seis horas de la madrugada en el casco viejo de la ciudad.

PUEDE INTERESARTE Detenidos 14 jóvenes por humillar y agredir reiteradamente a otro tras cambiarse de sexo en Ontinyent, Valencia

Dos chicos de origen latinoamericano informaron a los agentes movilizados que habían sufrido un violento ataque al salir de una discoteca ubicada en la zona de la Coronación.

Insultos y golpes por su condición sexual

Cuando se encontraban en los alrededores del Centro Cívico de Aldabe, varios individuos les habían abordado y empujado hasta caer ambos al suelo. Entonces, habían comenzado a golpearles mientras les proferían insultos.

PUEDE INTERESARTE Detienen a un joven por agredir y robar a citas de Grindr con insultos homófobos en El Ejido, Almería

En ellos, los atacantes utilizaron palabras con las que se referían a su condición sexual de gais. Las víctimas dieron a los policías detalles de la apariencia y vestimenta que llevaban los implicados.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

De esa forma, minutos más tarde, pudieron localizar y arrestar a los tres presuntos autores de la agresión en la calle Siervas de Jesús. Eran dos menores de 17 años y otro de 16, todos de origen magrebí.

Serán puestos a disposición de la Fiscalía de Menores cuando acaben las diligencias policiales relacionadas con los hechos.