La alcaldesa de Vitoria dice que si la Diputación quiere repatriar al autor de la agresión homófoba, debe "seguir el procedimiento"

Detienen a tres menores por dar puñetazos y patadas a dos jóvenes por ser homosexuales en Vitoria, Álava

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La alcaldesa de Vitoria-Gasteiz, Maider Etxebarria, ha mostrado su "sorpresa" por el hecho de que los tres menores de edad que, presuntamente, participaron en la agresión homófoba de este pasado domingo en la capital alavesa estuvieran en la calle "de madrugada" cuando se trata de unas personas bajo la "tutela" de la Diputación Foral de Álava.

Etxebarria, que ha comparecido ante los medios de comunicación tras la reunión semanal de la Junta de Gobierno Local de Vitoria-Gasteiz, ha respondido, de esta forma, a las preguntas sobre su opinión respecto a la decisión del Gobierno foral de Álava de pedir la repatriación de uno de estos tres menores, identificado como el presunto autor material de la agresión contra dos chicos.

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La alcaldesa ha expresado su "rechazo y condena" a la agresión homófoba de este pasado domingo, y ha advertido de que en Vitoria-Gasteiz "no hay sitio para este tipo de delitos, para el odio". En todo caso, ha recordado que este es un tema en el que están implicados menores de edad, por lo que ha apelado a la "cautela".

Sobre la solicitud de repatriar al presunto autor material de la agresión

Respecto al anuncio del diputado general de Álava, Ramiro González, de la decisión del Gobierno foral de solicitar la repatriación del presunto autor material de la agresión, la alcaldesa de Vitoria, Maider Etxebarria, ha afirmado que "si la Diputación quiere solicitar la expulsión" de esta persona, debe "seguir el procedimiento".

La alcaldesa, sin embargo, ha mostrado su "sorpresa" por el hecho de que los jóvenes que presuntamente participaron en esta agresión pudieran estar "de madrugada" en la calle cuando se trata de unas personas que están "tuteladas" por la Diputación Foral de Álava, en uno de cuyos centros residen.