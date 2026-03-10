Los hechos se habrían producido a las 8.45 horas del pasado domingo a las puertas de un establecimiento de hostelería

PontevedraLa Policía Nacional investiga una presunta agresión de carácter homófobo denunciada por la víctima en la Comisaría Provincial de Pontevedra, según han confirmado fuentes oficiales del propio cuerpo policial.

De acuerdo con el relato recogido en la denuncia, los hechos se habrían producido a las 8.45 horas del pasado domingo a las puertas de un establecimiento de hostelería situado en la Rúa Doña Teresa, en pleno casco histórico.

Además del testimonio presentado ante la policía, una testigo difundió en redes sociales un vídeo en el que ofrece su versión de lo ocurrido. En la grabación explica que ella y su amigo se encontraban en el lugar "tranquilamente, sin hablar con nadie ni molestando a nadie", cuando un grupo de jóvenes, de alrededor de 20 años, comenzó a increparles.

Según su relato, los presuntos agresores les manifestaron que les molestaba su presencia en la zona y les exigieron que abandonasen el lugar. "Decían que les molestaba que estuviéramos allí y nos exigían que nos fuéramos", afirma.

"En ese momento comenzaron los insultos y su actitud se volvió cada vez más agresiva y claramente homófoba", afirma la testigo en el vídeo difundido.

La misma testigo sostiene que, ante el aumento de la tensión, decidió no responder a las provocaciones y aconsejó a su amigo que se marchara del lugar "porque temía que aquello acabara mal" y empezó a grabar con el móvil.

Siempre según su versión, el grupo de jóvenes comenzó entonces a amenazar con ir a por él. "Él ya se estaba marchando cuando varios de ellos salieron corriendo detrás de él. Yo les gritaba que, por favor, pararan, pero le alcanzaron, le golpearon brutalmente, le tiraron al suelo y le rompieron la nariz", relata.

Tras la agresión, la víctima logró incorporarse y, junto a su acompañante, huyó del lugar corriendo. El testigo concluye su relato lamentando que "en 2026 todavía hay personas que creen que pueden atacar a alguien por su orientación sexual".

La Policía Nacional trabaja ahora a partir de la denuncia presentada y de otros datos aportados por personas que se encontraban en la zona en el momento de los hechos.

Entre las pruebas recabadas figura al menos una grabación en vídeo que podría contribuir a identificar a los presuntos autores y, en su caso, proceder a su detención.