Redacción Euskadi 13 MAR 2026 - 14:54h.

Se han registrado ya dos denuncias, en ambas la estafa se produjo en una plataforma de compraventa online

San SebastiánA más de uno la alegría porque su equipo vaya a disputar la final de la Copa del Rey, el próximo 18 de abril en el Estadio de La Cartuja (Sevilla), ha tornado en disgusto al saberse víctima de una estafa. Un donostiarra residente en Estados Unidos ha denunciado que le han estafado 3.000 euros con la compra de pases para el partido que disputarán la Real Sociedad y el Atlético de Madrid, que han resultado ser entradas falsas.

Es el segundo caso que trasciende en los últimos días, en ambos el timo se ha producido a través de plataformas de compraventa online. Los fraudes en internet son más sofisticados que nunca. Tanto la Guardia Civil como la Ertzaintza alertan de esta estafa internacional relacionada con la venta de entradas falsas para asistir al partido que enfrentará a la Real Sociedad con el Atlético de Madrid, en la ciudad hispalense.

Un aficionado txuri-urdin fue el primero en personarse en una comisaría de la Ertzaintza para denunciar que había sufrido una estafa relacionada con la venta de entradas falsas. Según el relato que hizo este seguidor de la Real Sociedad, buscando en una web de compraventa, vio que ofrecían unas entradas para la final de la Copa del Rey y respondió al anuncio. Tras comprarlas y transferir el dinero que pedían por ellas, esperó a recibirlas, sin imaginar el disgusto que le esperaba.

Engañado

Una vez le llegaron, no tardó en darse cuenta del engaño al comprobar que no eran entradas oficiales ya que no disponían del código QR correspondiente que deben tener estas. Al reclamar al vendedor, no obtuvo más respuesta. La Ertzaintza ha abierto diligencias por un presunto delito de estafa y recomienda la adquisición de entradas únicamente por las vías oficiales para evitar este tipo de estafas y que, ante la duda, contacte con la Real Sociedad o la Real Federación Española de Fútbol.

La Final de la Copa del Rey se disputará en el Estadio de La Cartuja, el próximo 18 de abril y enfrentará a la Real Sociedad con el Atlético de Madrid, ambos clubes dispondrán de 25.680 entradas, de las cuales el 85 % serán para sus socios.