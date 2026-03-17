Maitena Berrueco 17 MAR 2026 - 07:30h.

Federico Moyua fue dos veces alcalde de Bilbao, la última durante la dictadura de Primo de Rivera

Vitoria borra del callejero a cinco hombres vinculados al franquismo

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BilbaoLas ciudades vascas se afanan en borrar de sus callejeros cualquier vestigio franquista. En Vitoria se retiró hace un tiempo el último escudo franquista que seguía luciendo en la fachada de la céntrica comisaría de la Policía Nacional en la calle Olaguibel y recientemente, Álava despojó al dictador del título honorífico de 'Padre de la Provincia'. También la vecina Bilbao ha ido, desde la Ley de Memoria Histórica de 2007, variando los nombres vinculados a dictaduras. El último, podría tener los días contados.

En pleno corazón del ‘botxo’ bilbaíno hay una plaza con forma elíptica que conserva los parterres de estilo inglés y francés que el arquitecto José Luis Salinas imaginó para este lugar cuando lo construyó en los años 40. En el callejero su nombre oficial es Plaza de Federico Moyua, aunque la mayoría la reduce a Moyua, así se llama por ejemplo la parada del metro. Sin embargo, tal y como aclara la oficina de turismo de Bilbao “los bilbaínos y bilbaínas la conocen como plaza Elíptica”.

Estos días Bilbao anda inmerso en un viejo debate que parece tiene los días contados: cambiar el nombre de plaza Moyúa y que pase a llamarse, como tradicionalmente, la conocen los oriundos de la Villa: plaza Elíptica. El Ayuntamiento se muestra dispuesto a renombrar la plaza.

Durante años, vecinos a título individual, asociaciones memorialistas, asociaciones de vecinos y diferentes agentes han solicitado borrar del callejero el nombre de Moyua. El último en hacerlo, ha sido el grupo municipal de EH Bildu que mediante una moción pedía recuperar “esa denominación tradicional que, también es cierto, aún se utiliza de manera habitual entre parte de la ciudadanía”.

¿Quién fue Federico Moyua?

Federico Moyua fue alcalde de Bilbao, ni más ni menos, que en dos ocasiones. La primera, entre 1910 y 1913; la segunda, de 1924 a 1929. Este último mandato tuvo lugar durante la dictadura de Primo de Rivera, ese es el principal argumento de quienes se decantan por renombrar la plaza bilbaína tras casi nueve décadas llamándose Moyua.

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“Fue alcalde de Bilbao durante la dictadura de Primero de Rivera y la denominación de la Plaza como Moyua se realizó al de poco de entrar las Tropas Franquistas en Bilbao en 1937", recuerdan.

Así, 86 años después de su construcción y casi 30 después de que Manuel Salinas, hijo del arquitecto original José Luis Salinas, la remodelara, esta céntrica plaza bilbaína se enfrenta ahora a un cambio de nombre, que para algunos ha tardado demasiado y que otros critican, entre otras cosas, por el gasto que supondrá los cambios en cartelería.