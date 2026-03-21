Iván Sevilla 21 MAR 2026 - 15:20h.

El arrestado asestó puñaladas en el cuello, tórax, hombro y brazo de la víctima, en una casa del barrio de San Pelayo

Evacuado grave al hospital de San Sebastián, el afectado fue encontrado en el suelo de la cocina con heridas sangrantes

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BilbaoUn hombre de 47 años ha sido detenido este 21 de marzo después de intentar matar a su hermano tras apuñalarlo varias veces en distintas zonas del cuerpo en la localidad de Ermua (Vizcaya).

La agresión con un cuchillo se registró a las seis de la madrugada en un domicilio ubicado en el barrio de San Pelayo del municipio. Hasta el lugar se desplazaron agentes de la Ertzaintza y Policía Local.

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Según ha informado la policía vasca, los agentes que acudieron a la vivienda de inmediato localizaron en las escaleras de acceso al presunto autor del apuñalamiento, que fue arrestado allí.

Ya dentro del inmueble, encontraron a su familiar tendido en el suelo de la cocina con heridas de las que salía abundante sangre. Rápidamente, los efectivos las taponaron y presionaron para evitar que perdiera la consciencia.

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Acuchillado en el cuello, el tórax y las costillas

Cuando llegaron los sanitarios también avisados para intervenir en el suceso, asistieron al varón de 46 años y nacionalidad española para estabilizarlo antes de evacuarlo de urgencia al Hospital de Donostia-San Sebastián.

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Estaba en estado grave debido a las cuchilladas que había recibido en el cuello, el tórax, las costillas, un hombro y un brazo. La Ertzaintza, que recogió el arma blanca utilizada, acusa a su hermano de tentativa de homicidio.

Tras ser esposado, fue trasladado a una comisaría de Éibar para finalizar las diligencias del caso. Cuando estén listas, el detenido será puesto a disposición judicial.