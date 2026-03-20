Se enfrenta a 15 años por intentar asesinar a su pareja a cuchilladas delante de sus hijos en Ciudad Real

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La Audiencia Provincial de Ciudad Real juzgará los próximos 24 y 25 de marzo a F.M.L., un hombre acusado de intentar asesinar a su pareja con un cuchillo en presencia de sus tres hijos menores, para quien la Fiscalía solicita 15 años de prisión.

Una discusión que derivó en agresión

Según el escrito de acusación, los hechos se remontan al 23 de abril de 2023, cuando la mujer comunicó su intención de abandonar el domicilio familiar, lo que desencadenó una discusión en presencia de sus hijos, de 14, 10 y 7 años.

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Durante el enfrentamiento, el acusado cogió un cuchillo de cocina de unos 18 centímetros e impidió que la mujer abandonara la vivienda, profiriendo amenazas como “tú no vas a salir de aquí” o “de aquí no salís”.

Ataque por la espalda

Posteriormente, cuando la víctima se encontraba de espaldas recogiendo sus pertenencias para marcharse con sus hijos, el acusado se aproximó y le asestó una puñalada en la espalda.

La agresión continuó cuando la mujer cayó al suelo, momento en el que el procesado se colocó sobre ella y le asestó varias cuchilladas en distintas partes del cuerpo.

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Presencia de los menores

Los hechos ocurrieron delante de los hijos de la pareja. La hija mayor llegó a intervenir para intentar frenar el ataque, aunque el acusado continuó con la agresión.

Tras el ataque, el hombre se autolesionó con el mismo cuchillo en la zona abdominal.

Dos de los menores lograron salir del domicilio y alertaron a los vecinos, que dieron aviso a los servicios de emergencia.

Lesiones graves y recuperación

Tanto la víctima como el acusado fueron trasladados a un hospital. La mujer sufrió lesiones de extrema gravedad, con afectación abdominal y hepática, que requirieron una intervención quirúrgica urgente y un periodo de recuperación que se prolongó durante más de un año.

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Petición de la Fiscalía

El Ministerio Fiscal considera los hechos constitutivos de un delito de asesinato en grado de tentativa y otro de maltrato en el ámbito familiar, con la agravante de parentesco.

Por ello, solicita 14 años de prisión por la tentativa de asesinato y un año adicional por maltrato familiar.

Además, reclama una indemnización superior a 91.000 euros para la víctima y 4.300 euros para una de las menores afectadas por las secuelas derivadas de los hechos.