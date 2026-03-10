Rocío Amaro 10 MAR 2026 - 12:50h.

El fallecido sufrió golpes en la cabeza en la localidad sevillana de Dos Hermanas y murió un mes más tarde durante sus vacaciones en Eslovenia

La autopsia realizada en Liubliana vincula el deceso con un edema cerebral derivado del traumatismo craneoencefálico inicial

Compartir







SevillaLa justicia está investigando si una agresión violenta ocurrida en Dos Hermanas (Sevilla) el pasado mes de junio es la causa directa de la muerte de un hombre unas semanas más tarde. La familia de la víctima ha solicitado formalmente al Juzgado de Instrucción de la localidad sevillana que amplíe la investigación inicial y que los hechos se instruyan como un presunto delito de homicidio o, de manera subsidiaria, de lesiones con resultado de muerte.

El incidente se produjo el 2 de junio de 2025. Ese día, la víctima sufrió una agresión física por parte de dos varones en la que recibió varios impactos violentos en la cabeza. Aunque el hombre sobrevivió inicialmente a los golpes, su estado de salud escondía una lesión latente que terminó por manifestarse de forma fatal un mes después.

El 11 de julio, mientras se encontraba de vacaciones en Eslovenia, se desplomó repentinamente y, a pesar de ser sometido a una neurocirugía de urgencia, falleció ese mismo día.

El informe forense de Eslovenia

La clave del caso reside en los resultados de la autopsia médico-legal practicada por el Instituto de Medicina Legal de la Universidad de Liubliana. Los forenses eslovenos concluyeron que la causa de la muerte fue un “edema cerebral postraumático con herniación cerebral tras traumatismo craneoencefálico”. El examen detalló lesiones de extrema gravedad, como un hematoma subdural bilateral, hemorragia subaracnoidea y fractura de la base del cráneo.

Estos hallazgos son, según la representación legal de la familia, plenamente compatibles con un impacto violento en la cabeza como el sufrido en Dos Hermanas. La medicina legal reconoce que en casos de traumatismos craneales graves puede existir un periodo de latencia entre el impacto y el desenlace fatal, un nexo causal que ahora la instrucción judicial debe certificar.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

La defensa de la familia pide depurar responsabilidades

El letrado penalista José Antonio Sires, del bufete Sires Abogados, ejerce la representación de la familia y ha sido tajante sobre la claridad del informe médico. “El informe de autopsia es muy claro al establecer que la causa de la muerte fue un edema cerebral postraumático derivado de un traumatismo craneoencefálico, lesiones plenamente compatibles con la agresión que sufrió la víctima semanas antes”, señala el abogado.

Sires subraya que el tiempo transcurrido entre los golpes y el fallecimiento no rompe necesariamente la línea que une ambos sucesos. “El hecho de que entre la agresión y el fallecimiento haya transcurrido un tiempo no excluye en absoluto la relación causal, algo que está ampliamente descrito en medicina forense en casos de traumatismos craneales graves”, añade el letrado, quien ya ha solicitado la incorporación de la historia clínica completa y la declaración de los médicos que atendieron a la víctima.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Próximos pasos judiciales

La investigación se centra ahora en la identificación y declaración de los presuntos agresores que participaron en la pelea de junio. La familia espera que las diligencias solicitadas, que incluyen la declaración de los facultativos y la revisión de los informes de la autopsia internacional, permitan determinar con claridad si la agresión fue el origen del proceso lesivo que acabó con la vida del hombre en el extranjero.

El Juzgado de Dos Hermanas deberá decidir si existen pruebas suficientes para imputar a los implicados un delito de homicidio, lo que cambiaría radicalmente el escenario penal para los investigados, pasando de un caso de lesiones a una posible condena de prisión por la muerte de la víctima.