Maitena Berrueco 23 MAR 2026 - 05:30h.

El caso del hogar de jubilados Bonaparte de Santutxu llega al Parlamento y el PP pide que se modifique la Ley del Juego

La Ertzaintza les advirtió que se enfrentaban a multas de 60.000 euros por jugar con dinero real

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BilbaoPuntuales como un reloj, los lunes y los viernes, los ancianos llenaban las mesas dispuestas en el hogar del jubilado del barrio bilbaíno de Santutxu. Sobre ellas, cartones y bolígrafos para jugar al bingo, “a 20 centímetros el cartón”. Sin embargo, este mismo mes de marzo un chivatazo los puso en el punto de mira de la Policía.

La denuncia, presuntamente presentada por un salón de juegos cercano llevó a una patrulla de la Ertzaintza a presentarse ante los pensionistas a los que les conminó a dejar de jugar y les advirtió que, de no hacerlo, se enfrentaban a una multa de 60.000 euros: "Pero de dónde vamos a sacar nosotros con nuestras pensiones tanto dinero", clamaban escandalizados muchos de los habituales a esta actividad.

Se acabó el bingo en el hogar Bonaparte de Santutxu. Entre los usuarios los hay que añoran las partidos, desde la morriña: “Echamos en falta el bingo”, “Da pena que ya no podamos hacerlo porque nos entreteníamos” y también quienes están realmente enfadados: “Es una vergüenza” o “Qué no nos vengan con cuentos, un cartón a 20 céntimos no es dinero”, protestan.

Lo ocurrido en Bonaparte llega al Parlamento

Lo ocurrido en Santutxu, ha llevado a la asociación de mayores de Vizcaya 'Nagusiak' a recomendar a los hogares de jubilados vizcaínos que eviten jugar al bingo con dinero hasta que exista una normativa más clara que regule esta práctica en los centros sociales. Pero nadie ha podido evitar que el malestar por lo ocurrido en el centro de mayores Bonaparte se extienda al resto: “20 céntimos no es dinero”, “Hace ilusión cantar bingo aunque no sea casi nada lo que ganas”, defienden.

Aunque en España hay algunas comunidades autónomas, como Galicia, en las que se aplican excepciones, en Euskadi la Ley del Juego es salomónica, igual para todos: el juego está prohibido en locales no autorizados. Uno de ellos, el hogar 'Bonaparte' de Santutxu.

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Sin embargo, las cosas podrían cambiar porque lo ocurrido en este centro de jubilados bilbaíno ha llegado hasta las más altas instancias políticas, en concreto, al Parlamento vasco, donde el PP ha pedido que los jubilados vascos puedan mantener las partidas de bingo con cantidades simbólicas. Una actividad que “nos da la vida” y a la que algunos hasta otorgan beneficios para la salud, “nos mantiene con la mente ágil”, dicen convencidos.

Graciano recuerda con ilusión como “una vez gané tres euros con una línea”. Un dinero “que no me saca de pobre”, pero “por la honrilla, me hizo mucha ilusión”. Eutemio también se opone a la opción de jugar al bingo sin dinero de por medio, “sin apostar es absurdo”, “lo llamamos bingo pero es un entretenimiento, no es para lucrarnos”, añade.