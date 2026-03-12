Patricia Martínez 12 MAR 2026 - 12:50h.

Los aficionados franceses estaban en el interior del local cuando un grupo de ultras llegó armado con palos y tubos

Al menos tres personas resultaron heridas y una de ellas fue trasladada a un centro hospitalario

VigoLa previa de la histórica jornada europea que se juega este jueves en Vigo ha quedado marcada por una violenta pelea entre aficionados ultras del equipo vigués y una treintena de seguidores del Olympique de Lyon en el centro de la ciudad, durante la noche del miércoles, y que se ha saldado con varios heridos, todos ellos por cortes o golpes, e importantes destrozos en un local de ocio de la ciudad.

El enfrentamiento entre los aficionados radicales arrancó en torno a las 23.30 horas, de este pasado jueves, cuando entre 30 y 50 ultras, armados con palos de madera, y tubos de PVC y con las cabezas tapadas con pasamontañas, llegaron hasta la calle Areal viguesa. En el exterior del local, el 20th Century Rock, se enfrentaron en un primer momento con algunos aficionados franceses que estaban en el exterior y con los porteros del local, que lograron meterse en el interior.

Aunque los responsables del local cerraron las puertas del establecimiento, los encapuchados comenzaron a golpear y romper los cristales, y las puertas, mientras la treintena de hinchas franceses que estaba dentro trataban de enfrentarse a los atacantes lanzándoles sillas y parte del mobiliario.

Los responsables del local cerraron las puertas para protegerse

Tras varios minutos de trifulca, los radicales huyeron dejando atrás muchos de los palos de madera y tubos de plástico que portaban. Los responsables del local han comentado que fueron minutos de "mucho pánico" y que si no hubieran cerrado las puertas “podría haber sido mucho más grave”. El enfrentamiento ha dejado importantes desperfectos en el interior del local, que permanece cerrado y con plásticos tapando las puertas destrozadas, mientras en el interior, los operarios trabajan para recuperar la normalidad.

El enfrentamiento obligó a movilizar varias patrullas de la Policía Nacional y de la Policía Local. Y también acudieron al lugar varias ambulancias.

Al menos tres personas resultaron heridas en la trifulca y una de ellas fue trasladada a un centro hospitalario de la ciudad. Fuentes policiales han confirmado que, por el momento, no se han producido detenciones, y el 061 ha informado de que se movilizaron dos ambulancias.

Desde la Policía Nacional han explicado que se están abriendo diligencias e investigando los hechos y “se ha coordinado un amplio dispositivo de seguridad”, de cara al partido de este jueves en Balaidos.

La afición celeste ha mostrado su preocupación en las redes sociales, por lo que pueda suceder esta noche en los aledaños del estadio, y sobre todo por el próximo viaje de aficionados celestes a Lyon de la próxima semana, que estaba planteado como el mayor desplazamiento de aficionados hasta la fecha, con más de 2.800 seguidores que tienen previsto estar la semana que viene en la localidad francesa.

El club vigués por su parte ha condenado lo sucedido la pasada noche, y en un comunicado compartido en las redes sociales ha recordado que "la violencia en cualquiera de sus manifestaciones no forma parte de la identidad, ni de los valores del celtismo".