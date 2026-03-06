"Jugadores acosaban a la menor mientras ésta acudía a sus entrenamientos, agravando la situación que la menor soportaba”

La denuncia ha sido realizada a través de las redes por asociaciones feministas vascas que exigen medidas efectivas al club, que había anunciado un protocolo contra la violencia machista

Asociaciones feministas vascas han alzado la voz para denunciar un caso de violencia sexual y acoso contra una menor de edad militante de un club de fútbol de Arrigorriaga, Vizcaya, por parte de, presuntamente, varios jóvenes también integrantes del combinado deportivo.

A través de un comunicado emitido en las redes sociales, las asociaciones Urruma (Grupo feminista de Arrigorriaga) y Bidaure (Asociación Vasca para la Protección de la Infancia Victima de Violencia Machista), han expuesto su denuncia indicando que la menor era acosada en los entrenamientos por otros menores del club, expresando su “profunda preocupación e indignación ante los hechos”.

La denuncia del caso de violencia sexual y acoso en el club de Arrigorriaga

“En las últimas temporadas el club ha creado nuevos equipos de fútbol femenino incorporando muchas niñas y adolescentes. En esta línea, recientemente se ha anunciado un torneo que el mismo club ha organizado en defensa del fútbol femenino y la igualdad, presentándose públicamente como un espacio seguro y comprometido contra la violencia. Así mismo, ha difundido un comunicado en el que anuncia su compromiso para elaborar un nuevo protocolo contra la violencia machista, reconociendo incluso la existencia de conductas contrarias a los valores que dice defender. Sin embargo, muy en contra de estas ideas que le club parece promover, las asociaciones abajo firmantes hemos tenido conocimiento de un caso de violencia sexual ejercida por jugadores menores de edad y componentes del club contra una jugadora también menor del equipo femenino”, escriben Bidaure y Urruma en el comunicado que han difundido y firmado, antes de continuar exponiendo el caso.

“Estos jugadores acosaban a la menor mientras ésta acudía a sus entrenamientos, agravando la situación que la menor soportaba”, subrayan, denunciando al mismo tiempo la falta de firmeza de la entidad, el Club Padura de Arrigorriaga.

La asociaciones denuncian que las medidas adoptadas por el club no han sido suficientes

“Las personas responsables del CD Padura, siendo conocedoras de esta situación, no han ofrecido la respuesta que cabría esperar en base a los protocolos contra violencia machista y principios que parece querer promover. No se ha posicionado a favor de la menor y las medidas adoptadas han sido insuficientes para garantizar el bienestar y protección de la menor acosada”, apostillan en su denuncia, que exige medidas y pronunciamiento público en su comunicado.

“Consideramos positivos que un club deportivo organice actos públicos a favor de la igualdad y en contra de la violencia machista. Aun así, también consideramos que deben hacerse de manera coherente, haciendo frente de manera ejemplar a este tipo de casos que se dan dentro de la propia entidad. No activar de manera firme todas las medidas disponibles y dar la espalda a la víctima es intolerable y humillante para todas las mujeres y para la sociedad en general. Además, las acciones del club deberían ser ejemplo para todas las personas que forman parte del mismo, gran parte de ellas menores de edad. La protección de la infancia y la erradicación de la violencia machista no son campañas de imagen: son una responsabilidad ética, social y legal”, apostillan.

Por eso, finalizando el comunicado, exigen: “una disculpa pública clara y directa a la víctima y a sus compañeras y la adopción de medidas reparadoras”; “la adopción de medidas disciplinarias hacia los agresores; la implementación urgente y efectiva de un protocolo contra la violencia machista conforme a la normativa vigente; y la garantía de mecanismos reales de prevención, detección y actuación que aseguren que ninguna niña o mujer vuelva a vivir una situación similar.

El protocolo de igualdad de género y contra la violencia hacia las mujeres del club

Previamente a esta denuncia, y en un “comunicado oficial” firmado con fecha del “31 de enero de 2026”, el Club Deportivo Padura anunciaba precisamente la “elaboración de un protocolo de igualdad de género y contra la violencia hacia las mujeres” al que las asociaciones feministas, en ese comunicado posterior, han hecho referencia.

En esa nota, el club señala que “ha iniciado el proceso de elaboración de un protocolo de igualdad de género y prevención de la violencia hacia las mujeres con el objetivo de garantizar un entorno seguro, respetuoso e igualitario para todas las personas que forman parte del club y, especialmente, para sus jugadoras”.

“En los últimos años el club ha experimentado un crecimiento notable en el número de niñas y chicas que practican fútbol, en una entidad que hasta hace no mucho tiempo estaba fuertemente masculinizada. Esta evolución positiva ha llevado al club a dar pasos firmes y responsables, siendo consciente de la discriminación estructural que históricamente han sufrido las mujeres en el ámbito deportivo y de la necesidad de actuar de forma preventiva”, subrayaba el club.

“Por ello, y habiendo sido detectadas algunas actitudes contrarias a los valores que han inspirado a la elaboración de este protocolo, desde el club queremos manifestar de manera clara y rotunda que no se tolerará ninguna actitud de falta de respeto, acoso o violencia, ya sea verbal, psicológica o física, venga de donde venga: personal técnico, jugadores, directivos, familias, personas aficionadas o cualquier otra vinculada a la actividad del club”, recalcan.

En ese sentido, y ahondando en ello, en el comunicado precisan: “El protocolo establecerá medidas de prevención, sensibilización, actuación y acompañamiento, así como los cauces necesarios para la detección y denuncia de cualquier comportamiento contrario a los valores de igualdad, respeto y dignidad que defiende el club”.

“Para la elaboración de este documento, el Club Deportivo Padura cuenta con la colaboración del Área de Igualdad del Ayuntamiento de Arrigorriaga con el fin de contar con asesoramiento especializado y alinearse con las políticas públicas de igualdad y lucha contra la violencia machista que se desarrollan en nuestro municipio”, añaden en ese comunicado, previo al de la denuncia de las citadas asociaciones feministas vascas.

“Con esta iniciativa, y otras como la organización del torneo de fútbol femenino Baloi Morea en el mes de mayo, el club reafirma su compromiso con la igualdad real entre mujeres y hombres, con el deporte como espacio seguro de convivencia y transformación social y con su responsabilidad como agente activo de Arrigorriaga”, concluyen.