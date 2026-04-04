Iván Sevilla 04 ABR 2026 - 12:03h.

Los policías acudieron a las 19:40 horas a un aviso por robo con violencia en un comercio de Barakaldo

El presunto ladrón que recibió el disparo al arremeter contra los agentes sigue ingresado, pero fuera de peligro

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BilbaoUn hombre fue detenido este 3 de abril en la localidad de Barakaldo (Vizcaya) por intentar atacar con un cuchillo a unos policías. La tensa situación obligó a uno a dispararle en una pierna.

Así fue como lograron reducirle finalmente, después de que presuntamente estuviera cometiendo un delito de robo con violencia, delito que se le atribuye, además del de atentado a la autoridad.

Según comunicó la Ertzaintza, los hechos ocurrieron poco antes de las 19:40 horas, cuando una patrulla de la Policía Local se desplazó al barrio de El Carmen por el aviso recibido de que se estaba produciendo el atraco a un comercio.

Arremetió contra los agentes y tiene múltiples antecedentes

Al llegar, los agentes vieron que el sospechoso sujetaba un arma blanca en una de sus manos. Empezó a amenazarles a ellos también. Aunque intentaron que la tirase y se tranquilizara, él no lo hizo.

Incluso tuvieron que utilizar su pistola táser, pero sin éxito para conseguir que el agresor depusiera su comportamiento. Cuando decidió arremeter contra los efectivos policiales, uno de ellos le disparó a una extremidad.

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La Ertzaintza detalló que el arrestado, de nacionalidad española y 61 años, cuenta ya con múltiples antecedentes por hechos similares. Tuvo que recibir asistencia sanitaria in situ.

Después, fue trasladado al Hospital de Cruces de Bilbao, donde sigue ingresado en calidad de detenido. No obstante, se encuentra estable y fuera de peligro.