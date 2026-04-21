Claudia Barraso 21 ABR 2026 - 20:16h.

La Universidad pública vasca ha eliminado su denominación bilingüe y pasa a ser la Euskal Herriko Unibertsitatea

La Universidad del País Vasco cerrará el lunes el campus de Vitoria por un acto de Vox

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La Universidad pública vasca ha eliminado su denominación bilingüe y pasa a ser la Euskal Herriko Unibertsitatea como constará en los nuevos estatutos de la institución académica que el Claustro ha decidido a través de una votación celebrada este martes.

Así lo ha confirmado la propia Universidad, informando que la decisión ha sido aprobada con 106 votos a favor frente a los 77 votos favorables al formato bilingüe. De esta manera siguen adelante con lo que ya anunciaron hace un año, cuando el equipo rectoral decidió utilizar solo las siglas en euskera para su marca, evitando confusiones con la Politécnica de Valencia y profundizar la normalización de la lengua vasca en el ámbito universitario.

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“Los nuevos estatutos suponen un paso adelante, una actualización importante en la universidad pública, no solo para adaptarse a la legalidad vigente, sino imprescindible para dar respuesta a las necesidades de la sociedad”, confirma en declaraciones la secretaria general de la Universidad, Leire Garmendia y recoge el medio ‘El Correo’.

Otros cambios adoptados

La sesión ha durado casi siete horas en las que el Claustro ha decidido modificar la denominación oficial para ser sólo ‘EHU’. La comunidad universitaria lleva meses intentando renovar sus estatutos y adaptarlos a las exigencias de la ley universitaria estatal, la ‘LOSU’. Con esta remodelación más profunda se han hecho cambios en los diferentes órganos de gobierno, representación, dirección y gestión de la institución académica además de una puesta al día del ideario.

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Otra de las cuestiones que debían modificarse ha sido la composición del Claustro para tratar de dar más peso al alumnado, intentando plantear los requisitos para presentarse a rector y el peso que cada colectivo universitario tiene en la elección del equipo rectoral.

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La Universidad pública vasca se ha definido en los nuevos estatutos como una “universidad plural y feminista”, defensora de los valores LGTBIQ+ que reconoce a todos los colectivos que conforman su comunidad y trabajan en favor de la convivencia. También se ha incrementado la representación del estudiantado y del personal docente e investigador no permanente en los órganos universitarios, aumentando el voto ponderado de los mismos en las elecciones a rector o rectora.