La Universidad del País Vasco cerrará el lunes el campus de Vitoria por un acto de Vox

La Universidad del País Vasco (EHU) ha decidido suspender su actividad presencial en el campus de Vitoria el próximo lunes para garantizar la seguridad ante el "riesgo" que supone el acto convocado para ese día por la portavoz nacional de Juventud de Vox, Julia Calvet.

Esta convocatoria está anunciada por Vox como un acto "en defensa de la libertad en la universidad frente a la izquierda abertzale". La celebración de este acto ha sido comunicada al Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco, han confirmado a EFE fuentes de la Consejería.

En respuesta al mismo se ha convocado a través de las redes sociales una concentración en la entrada de la Facultad de Farmacia en contra del "partido político fascista Vox" que "criminaliza el antifascismo y promueve el machismo, el españolismo y el racismo".

"Garantizar la seguridad de la comunidad y crear un cordón sanitario"

En un comunicado el equipo rectoral de la universidad pública de Euskadi ha dado a conocer las medidas preventivas" que va a adoptar ese día para "garantizar la seguridad de su comunidad y crear un cordón sanitario a los mensajes totalitaristas que amenazan la universidad", ante la convocatoria de Vox "para conmemorar el 23F", según dice la nota.

Estas medidas pasan por la cancelación de toda su actividad presencial en el citado campus, en el que la enseñanza se impartirá en la modalidad 'online'. Entre el profesorado se priorizará todo el trabajo en la modalidad de teletrabajo, al igual que se hará con el personal de administración y servicios.

Los accesos principales a los edificios estarán cerrados y no se podrá aparcar en el paseo de la Universidad a partir de las 08:00 horas ni en los aparcamientos del campus, de cuyo cierre se encargará el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco.

"Evitar que la EHU se vea mezclada en un acto externo a la universidad".

El equipo rectoral ha adoptado estas decisiones ante el "riesgo" que suponen el acto convocado por Vox y para "evitar que la EHU se vea mezclada en un acto externo a la universidad".

La suspensión de las actividades presenciales ha sido criticada por el partido convocante. La parlamentaria vasca de Vox, Amaia Martínez, ha escrito en sus redes sociales que el rector de la EHU, Joxerramon Bengoetxea, es un "tirano totalitario" y el procurador en las Juntas Generales de Álava, Jonathan Romero, ha dicho también en X que la universidad "es de todos, no de la izquierda abertzale".

El pasado 12 de octubre, durante un acto de Falange Española en la capital alavesa, hubo enfrentamientos entre sus simpatizantes y grupos contrarios a ellos que provocaron la intervención de la Ertzaintza. Hubo 19 detenidos, 40 heridos -la mitad ertzainas- y daños materiales valorados en 10.000 euros.