El acusado obligó a la víctima de la estafa a firmar un contrato de compraventa del piso que la obligaba a pagar entrada

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La Audiencia Provincial de Guipúzcoa ha condenado a un año y medio de prisión a un hombre que trató de vender la vivienda de su madre en Errentería asegurando que había fallecido, pero en realidad estaba viva. El acusado obligó a la víctima de la estafa a firmar un contrato de compraventa del piso que la obligaba a pagar 10.000 euros en concepto de entrada.

Al percatarse la víctima de que el condenado no tenía intención alguna de entregarle la vivienda, interpuso la denuncia. Casi seis años después, la Justicia ha interpuesto esa pena al acusado, además de una multa de cuatro euros al día durante seis meses y 10.000 euros en concepto de responsabilidad civil por un delito de estafa, según recoge ‘El Correo’.

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La Fiscalía solicitaba en un principio cuatro años de cárcel, pero la condena se ha reducido tras alcanzarse un acuerdo entre las partes. El fiscal también ha aceptado que la pena de prisión quede en suspenso, siempre que el condenado no vuelva a delinquir en los próximos tres años y devuelva el dinero a la afectada en ese plazo.

Los hechos se remontan a 2020

Los hechos se remontan a fechas previas al 1 de septiembre de 2020. El acusado contactó con la compradora y le aseguró que el piso era suyo porque lo había recibido “de una herencia” y “como consecuencia del fallecimiento de su madre”, según recoge el diario vasco. La mujer, sin embargo, seguía viva y el inmueble no le pertenecía.

Aún así, consiguió que la víctima firmase el contrato de compraventa el 1 de septiembre de 2020. Logró que la compradora le pagara los 10.000 euros pactados de entrada, aunque el hombre “en ningún momento tuvo la intención real de proceder a la entrega del piso”.