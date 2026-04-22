Una "clave familiar" puede salvar de estafas: la advertencia de la Policía sobre las estafas con voz clonada

La clonación de voz solo necesita 3 segundos de tu voz para hacer un perfil con un 85% de coincidencia

La frase exacta que debes decir para librarte para siempre de las llamadas spam

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Suena el teléfono. Al otro lado, se oye la voz de tu hijo. Dice que ha tenido un accidente, que llama desde el móvil de un amigo, que necesita 1.000 euros urgentes. La voz es la suya. Pero en realidad no es él.

La Policía Nacional lleva meses alertando de una modalidad de estafa que ha escalado con la irrupción de la inteligencia artificial en el mundo del fraude: el voice hacking, una técnica que utiliza IA para imitar voces. A través de redes sociales, una portavoz del cuerpo explica cómo los ciberdelincuentes obtienen grabaciones de voz de sus víctimas y las utilizan para generar audios falsos con el fin de solicitar dinero o realizar otras acciones fraudulentas a su círculo más cercano.

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Lo que plantea la Policía Nacional tiene un final diferente al del timo. Así, todo empieza con una madre contestando a una llamada en su móvil de quien cree que es su hijo, que la llama desde otro número. Quien está al otro lado de la llamada le dice, para despistar, que la llama desde el móvil de un amigo y que acaba de tener un accidente, por lo que necesita un envío urgente de 1.000 euros. Aunque la mujer se muestra sorprendida ante la cantidad, finalmente accede a la petición del supuesto hijo. Pero, en ese momento ocurre algo que lo cambia todo, pues la madre le pide que le diga la clave familiar para estar segura de que es él. Ahí termina la conversación.

El aviso de las autoridades es claro: “Antes o después, la tecnología hará imposible diferenciar entre una voz clonada y la real". Y por eso, la solución que proponen no es tecnológica, sino humana: elegir una palabra, frase o fecha "a modo de clave que solo conozca tu familia para pedirla ante cualquier llamada sospechosa."

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Por qué esta amenaza se ha vuelto tan accesible

La técnica no requiere equipos ni conocimientos especiales. Hoy en día los expertos afirman que bastan tres segundos de audio para producir un clon con un 85% de coincidencia de voz con el original. Un mayor entrenamiento puede aumentar todavía más la precisión, de tal modo que entrenando los modelos de datos, se han conseguido coincidencias de voz del 95% con sólo un pequeño número de archivos de audio.

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Según la encuesta global de McAfee, el 70% de las personas dijeron que no estaban seguros al intentar distinguir entre una voz clonada y una voz real. Los estudios académicos lo confirman, cifrando en un 58% los participantes que confunden las versiones de voz clonadas por IA con las reales.

La clave familiar, la defensa más eficaz

Ante esta amenaza, el INCIBE recomienda acordar una palabra "clave" entre familiares y amigos para poder corroborar su identidad en comunicaciones sospechosas. Esta palabra solo debe compartirse con hijos, familiares o amigos de máxima confianza, y solo ellos pueden conocerla. Pedir que la digan siempre que llamen o envíen un mensaje de voz o escrito para solicitar ayuda o ante cualquier comunicación que pudiera ser sospechosa. Es especialmente importante ser conscientes de esto, sobre todo en el caso de personas mayores, que suelen estar menos familiarizadas con este tipo de estafas.

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Ese código puede ser cualquier cosa, desde una canción hasta una anécdota o palabra. Lo importante es que tenga sentido para vosotros, que sea sencillo de recordar, pero que sea algo que sólo tú y tu familia sepáis o entendáis.

Así, si alguna vez recibes una llamada de alguien con la voz de tu hijo, amigo o familiar, y te pide dinero, debes preguntarle por la clave. Si no la sabe, debes proceder a colgar y llamar tú al número real que deberías tener guardado en tu agenda telefónica. Una de cada cuatro personas encuestadas en el estudio global de McAfee dijo que había experimentado una estafa de clonación de voz con IA o conocía a alguien que lo había hecho. Y el 77% de las víctimas que perdieron dinero lo hicieron como resultado de actuar bajo presión.

La urgencia y el pánico son las armas de estos estafadores. Una sola palabra que acuerden las partes ya de antemano es más que suficiente para desarmarlas.