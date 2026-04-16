La Asociación de fiestas de Villamanín informa de dos intentos de estafa y una denuncia penal en el proceso de pago la lotería del Gordo de Navida

La Comisión de fiestas de Villamanín, en León, vendió más papeletas del 'Gordo' de las compradas

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La Asociación de fiestas de Villamanín ha manifestado que en el proceso de pago de las participaciones premiadas correspondientes a la Lotería de Navidad de 2025 se han registrado dos intentos de estafa y se ha producido una denuncia penal.

En concreto, se han detectado dos intentos de presunta estafa mediante papeletas cuya autenticidad no ha podido ser verificada y ambos son gestionados actualmente por un despacho de abogados.

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Además existe una reclamación formal por las tres papeletas no registradas y ya repartidas entre los premiados y consta una denuncia penal al respecto que gestiona el despacho de abogados y cuya tramitación se seguirá por los cauces legales oportunos, según el comunicado publicado en redes sociales por la Asociación de fiestas de Villamanín.

Han podido finalizar el cobro

El proceso de cobro se encuentra, según ha señalado, prácticamente finalizado, con "gran éxito y sin incidentes". A fecha de hoy se han gestionado y abonado 446 papeletas, de forma que únicamente queda una pendiente de cobro por motivos operativos de la persona agraciada, prevista para finales de este mes.

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Respecto a las personas con las seis papeletas que no se adhirieron al convenio propuesto, se les ha abonado el mismo importe que al resto, aunque las mismas se han reservado todos los derechos de actuar "como consideren oportuno" contra la Asociación, como se indicaba al seleccionar esta opción en la plataforma destinada al registro de papeletas para su posterior cobro.

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La relación de personas registradas como perceptoras del premio, junto con el número de papeleta correspondiente, se encuentra protocolizada ante notario, tras verificar que los pagos efectuados coinciden íntegramente con dicha relación.

Al mismo tiempo, la Asociación ha asegurado que todo el proceso de pago se ha desarrollado con criterios de "máxima transparencia" y con un sistema de control que ha permitido garantizar el correcto pago a los perceptores.

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Trabajan en la liquidación final de cuentas

En estos momentos se trabaja en la liquidación final de cuentas, lo que incluye la contabilización de todos los gastos, la provisión de impuestos y el cierre económico del proceso. Una vez finalizado, se remitirá de forma individualizada a los portadores de papeletas el estado detallado de la liquidación final.

Además, la Asociación ha decidido asumir con las papeletas de sus premios todas las posibles consecuencias derivadas de las reclamaciones, sin perjuicio de los derechos individuales de quienes decidan ejercitar las acciones legales que estimen oportunas, "para que no haya ninguna repercusión en las cuentas de la Asociación y, por tanto, ninguna merma adicional en los importes repartidos".

Finalmente, la entidad ha agradecido la colaboración de Abanca y de los demás profesionales que han participado en el proceso, cuya intervención ha resultado "esencial para su correcto desarrollo", entre ellos la Cátedra de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de León (ULE), así como a todas las personas, asociaciones y comisiones de fiestas de toda España por su "constante apoyo".

Finalmente, ha tenido palabras de especial gratitud hacia todos los premiados que, con su apoyo, "han hecho posible que este proceso llegue a buen término". "Esperamos sinceramente que disfrutéis del premio y que os traiga muchas alegrías", ha concluido.