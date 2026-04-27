Maitena Berrueco 27 ABR 2026 - 18:29h.

Los perros adoptados tienen tres meses para demostrar que son aptos para la labor policial

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Vitoria-GasteizCapaces de localizar y rescatar a personas, de detectar drogas, armas, explosivos, o incluso, dinero, como hizo hace unos años Izar, una perra policia de la Ertzaintza, especializada en la detección de papel moneda, que frustró un robo y recuperó un importante botín. Los perros llevan años demostrando sus dotes policiales. La Ertzaintza cuenta con su propia Unidad Canina y a partir de ahora, algunos de sus miembros llegarán directos desde la perrera municipal de Vitoria.

Hasta el Centro de Protección Animal de Armentia, en Vitoria llegan muchos perros tras haberse perdido, haber sufrido el abandono de sus dueños o incluso, víctimas de accidentes. Algunos encuentran aquí un nuevo hogar y son adoptados, otros no tienen tanta suerte. Sin embargo, el abanico de posibilidades se abre ahora para algunos de ellos, ya que pueden acabar trabajando como perros policiales en la Unidad Canina de la Ertzaintza.

El departamento de Seguridad del Gobierno Vasco y el Ayuntamiento de la capital alavesa han firmado un acuerdo de colaboración, para los próximos cuatro años, para adoptar perros del Centro de Protección Animal para ser adiestrados y que puedan entrar a formar parte de la esta unidad policial.

Aran, demasiado pequeño, sale de la perrera pero aun no entrena

No todas las razas ni animales son aptos para un trabajo en el que se requiere un cóctel de capacidad olfativa, estabilidad emocional, predisposición al aprendizaje, resistencia física y trabajo bajo presión. Sin embargo, aquellos perros que “por su edad y sus características etológicas” lo sean, podrán ser adoptados por la Policía Vasca y entrar a trabajar en el Cuerpo.

Los pastores belgas malinois o los pastores alemanes, son las razas más comunes y efectivas de perros policía, aunque no las únicas. Además, cada perro es un mundo y deben demostrar un carácter “equilibrado, no agresivo” y ser, además, “poco o nada miedosos”.

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Una vez fuera de los recintos vallados de la perrera, los canes cedidos a la Ertzaintza deberán pasar su propia OPE, un proceso de selección en el que los animales serán sometidos a diversas pruebas para demostrar si son o no capaces de llevar a cabo la labor policial. Tienen tres meses, como máximo, para aprobar y entrar en la unidad, de no conseguirlo regresarán al centro de protección.

Aquellos que como Aran, un pastor belga malinois de 10 meses, sean aún demasiado jóvenes para someterse al adiestramiento, saldrán de la perrera para vivir junto a una guía, a la espera de estar preparados para empezar el adiestramiento. Este can salió de la perrera hace ya seis meses y, desde entonces, espera su turno para demostrar sus cualidades como perro policía.