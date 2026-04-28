Redacción Euskadi 28 ABR 2026 - 19:30h.

Seis agentes de la Policía Municipal conforman esta unidad que operará en la capital alavesa de junio a septiembre

Vitoria-Gasteiz estrena MugiBIKE, su nuevo servicio municipal de bicicletas eléctricas

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Vitoria-GasteizLa primera vez que vimos policías combatiendo el crimen montados en bicicletas fue en una conocida serie estadounidense, en la que los protagonistas interpretaban a agentes del Departamento de Policía de Santa Mónica y patrullaban sobre dos ruedas. Vitoria no es Santa Mónica, ni los miembros del Cuerpo de la Policía Municipal pedalean por un paseo marítimo instaurando la ley y el orden, pero en la ciudad vasca también hay policías que patrullan en bicicleta. Eso sí, dado los rigores del invierno vitoriano, esta unidad solo funciona durante el verano.

Al igual que los polis falsos de ‘Pacific Blue’, los seis bicipolis vascos auténticos, se encargan durante los meses estivales de vigilar las piscinas municipales, los espacios públicos de parques y jardines, zonas peatonales y carriles bicis del casco urbano, denunciando los incumplimientos, realizando una labor pedagógica y alertando de las deficiencias en las vías públicas, difíciles de detectar cuando se patrulla en coche o en moto.

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A pesar de que este servicio lleva en marcha 22 años, lo cierto es que el número de agentes que patrullan en bici se ha ido reduciendo con el paso del tiempo. En la actualidad, son seis los policías municipales que en verano pedalean durante su jornada laboral, la mitad de los que había hace ocho años.

La falta de agentes sembró la duda de si los bicipolis volverían este 2026 a las calles o si, finalmente, desaparecerían como lo hizo la serie de televisión. Sin embargo, el Ayuntamiento de Vitoria ya ha anunciado que desde el próximo mes de junio hasta septiembre, los bicipolis volverán a cambiar el pantalón largo de sus uniformes por uno corto, más cómodo para poder ir en bici, y regresarán a las calles de Vitoria, una urbe que presume de ser la ciudad de la bicicleta.

Cercanos y sostenibles, pero sin aire acondicionado

Las ventajas de patrullar sobre dos ruedas incluyen: la cercanía con los ciudadanos, la capacidad de acceder y moverse por zonas peatonales, congestionadas o de difícil acceso en otro vehículo, y una apuesta por la movilidad sostenible, por su nulo impacto ambiental. Pero vigilar las calles a golpe de pedal también implica algunas desventajas: sobre el sillín no hay aire acondicionado que mitigue las altas temperaturas del verano ni tampoco un techo para guarecerse de la lluvia, están más expuestos a sufrir un accidente y pueden ser más vulnerables ante los delincuentes.

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Un total de seis agentes, en buena forma física, hasta finales de septiembre, aproximadamente, controlarán la circulación de bicicletas por las calles de la ciudad y denunciarán aquellas infracciones que observen, tales como conducciones negligentes, circulación sin el casco obligatorio en menores de 16 años o la no utilización de luces por la noche, entre otros. Asimismo, desarrollarán una labor pedagógica para fomentar la convivencia entre ciclistas, conductores de otros de vehículos a motor y peatones, o el correcto estado de las bicicletas, esencial para la seguridad vial. En este sentido, controlarán las deficiencias técnicas que puedan encontrar durante su patrullaje.

Otro de los objetivos de los agentes será detectar posibles deficiencias en los carriles-bici, sendas y vías públicas, para ponerlos en conocimiento del Ayuntamiento y que pueda proceder a su reparación.