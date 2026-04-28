Claudia Barraso 28 ABR 2026 - 18:40h.

La familia de Pablo Cebolla continúa muy atenta a la espera de los resultados del ADN del cadáver encontrado en el Ebro

La búsqueda de Pablo Cebolla, el joven de 20 años desaparecido en Zaragoza, se amplía hasta la localidad de Mequinenza

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Las muestras de análisis del ADN del cadáver encontrado en el río Ebro, en Zaragoza, han sido enviadas al laboratorio de la Guardia Civil de Madrid para cotejar los resultados. Por el momento, los agentes no han podido identificar por el momento el cadáver a pesar de que los forenses le practicaron la autopsia en el Instituto de Medicina Legal de Aragón.

La Guardia Civil localizó un cadáver el pasado domingo en la ribera del Ebro, a la altura de la Cartuja Baja, en Zaragoza. Por el momento las autoridades no han confirmado la identidad del cuerpo, pero rápidamente fue trasladado hasta el Instituto de Medicina Legal de Aragón, según ha informado 'El Heraldo de Aragón'.

Los agentes han abierto una investigación para determinar la identidad del cadáver y están a la espera de la confirmación desde Madrid. En el momento del hallazgo, avisaron a la Policía Nacional, concretamente al Grupo de Desaparecidos con el objetivo de identificar si se trata de alguno de los jóvenes desaparecidos como Pablo Cebolla.

El caso de Pablo Cebolla

De la misma manera, informaron a la familia del encuentro de un cadáver y de que están esperando los resultados de la autopsia para determinar con más exactitud la identidad. Pablo Cebolla desapareció el 12 de febrero en Zaragoza. Tiene 20 años y nadie supo nada más de él desde aquel día.

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Fue visto por última vez la madrugada del jueves al viernes, 13 de febrero, en la entrada de la discoteca Kenbo de Zaragoza. Vestía chaqueta negra y roja y deportivas Jordan en el momento de su desaparición. Desde entonces no se ha vuelto a saber nada de su paradero. La familia solicita la colaboración ciudadana para recabar cualquier dato que pueda ayudar a localizar al joven.

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Los agentes han avisado a la familia de Pablo Cebolla

La familia de Pablo fue quien denunció su desaparición y quien ahora está muy pendiente a los resultados de la autopsia que serán comunicados por los agentes de la Guardia Civil que se encargaron de rescatar el cuerpo y trasladarlo hasta el centro donde será identificado.

Los agentes decidieron dar el aviso a la familia ante la posibilidad de que el cadáver encontrado sea el cuerpo del joven de 20 años que lleva varios meses desaparecido, debido a la cercanía del lugar donde ha sido encontrado el fallecido. Por el momento no hay más información sobre la identidad de la víctima.