Redacción Euskadi 04 MAY 2026 - 13:47h.

La mujer denuncia a su expareja, de 50 años y con antecedentes, ante la Ertzaintza por hostigarla y amenazarla de muerte

Los gritos del hombre detenido en San Sebastián mientras estrangulaba a su pareja de 24 años: "¡Te estoy matando, estás muriendo!"

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BilbaoUna mujer denuncia ante la Ertzaintza a su expareja, uno de los cabecillas de Herri Norte por acosarla y amenazarla de muerte y el Juzgado de Violencia de Género de Bilbao dicta una orden de alejamiento.

Hace unos meses, una cuenta de Instagram se convirtió en la plataforma para que decenas de mujeres denunciaran los casos de agresiones físicas, sexuales y psicológicas a las que miembros del grupo ultra de seguidores del Athletic de Bilbao, Herri Norte, o de su entorno las habían sometido. Testimonios que ponían a este grupo de hinchas radicales en el punto de mira por violencia machista.

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El último caso que se ha denunciado al respecto, y al que ha tenido acceso El Correo, es el de una mujer que ha denunciado ante la Ertzaintza a su expareja y miembro de Herri Norte por, presuntamente, acosarla y amenazarla de muerte. El individuo sería un hombre de 50 años con antecedentes de violencia machista y altercados relacionados con el fútbol y que lleva muchos años en esta hinchada.

Pegatinas de Herri Norte en su buzón

La víctima relata una campaña de acoso contra ella en las últimas semanas hasta encontrarse en su buzón numerosas pegatinas de Herri Norte. Esa fue la gota que colmó el vaso y la llevó a presentar una denuncia por el miedo que siente por su integridad física.

En la denuncia, a la que ha tenido acceso el periódico vasco, la víctima advierte de que este grupo de hinchas son una "banda organizada" que "procede con actos violentos en la vía pública contra personas y establecimientos". El Juzgado de Violencia de Género número 2 de Bilbao ha dictado una orden de alejamiento para este hombre, que no puede acercarse a menos de 500 metros de su exnovia ni comunicarse con ella.

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La publicación de testimonios, muchos de ellos anónimos aunque otros con condenas firmes, apuntaban en su mayoría a Herri Norte. La polémica suscitada al hacerse públicas las numerosas denuncias en redes, llevó a esta hinchada bilbaína a dar explicaciones. Según dijeron, cuando han tenido conocimiento de algún caso de agresiones, se ha expulsado del grupo a los autores de las mismas. En un segundo comunicado, a través de sus redes sociales, aclararon que “no vamos a mirar hacia otro lado ni a tapar ninguna situación de violencia machista, venga de donde venga”, “en ningún caso toleraríamos que haya un agresor entre nosotros”. Se posicionaban del lado de las victimas de cualquier tipo de agresión, violencia machista o abuso, siempre “sin ocultar ni cubrir al agresor”.

Pese a la declaración de intenciones, lo cierto es que solo tres meses después, uno de sus miembros, que llevaría muchos años militando en Herri Norte, ha sido señalado por una mujer y se le investiga por acosarla y amenazarla de muerte.