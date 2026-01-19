Redacción Euskadi 19 ENE 2026 - 14:29h.

El escándalo ha llevado a Herri Norte Taldea a pronunciarse en las últimas horas. "No toleraríamos a un agresor entre nosotros"

BilbaoEl escándalo por las denuncias de agresiones físicas y sexuales a decenas de mujeres por parte de miembros de Herri Norte, el grupo ultra de seguidores del Athletic, ha llevado incluso a la Diputación vizcaína a solicitar que se abra una investigación. No es la primera vez que una cuenta de Instagram se convierte en la plataforma para recoger denuncias por agresiones a mujeres.

El caso, destapado por El Correo, se nutre de decenas de testimonios de mujeres publicados en una cuenta feminista en Instagram. Relatos en los que se narran situaciones de maltrato psicológico, acoso, órdenes de alejamiento, amenazas, agresiones físicas y sexuales. Muchas denuncias son anónimas y no en todos los casos han acabado en denuncias policiales, aunque en algunos casos, hay condenas firmes por violencia de género e incluso, se han llegado a interponer órdenes de alejamiento.

En Euskadi, la mayoría de las denuncias se dirigen a Herri Norte, la hinchada radical del Athletic, aunque también se han recogido testimonios de víctimas de integrantes y exintegrantes de otros grupos ultras vascos, como Bultzada de la Real Sociedad, e Iraultza del Alavés. Muchos de los testimonios apuntan a la falta de apoyo que sintieron ya que, denuncian que en estos grupos se protegen entre ellos.

Al parecer, la denuncia en redes sociales de una joven vizcaína que habría sido violada en Bilbao, fue el revulsivo para que decenas de mujeres hayan roto su silencio. Un grupo de feministas vascas han recogido en redes sociales sus testimonios en los que cuentan que han sufrido agresiones físicas y sexuales por parte, presuntamente, de algunos miembros o exmiembros de grupos de hinchas vascos.

Indignación y consternación

La diputada general de Vizcaya, Elixabete Etxanobe, se ha mostrada “indignada y consternada” al tener conocimiento del caso. Así, se ha mostrado partidaria de que se lleve a cabo una investigación de manera urgente de lo sucedido “y, por encima de todo, arropar a las mujeres que lo han denunciado”. “Acabemos con los espacios de impunidad”, ha clamado.

Antes de que los medios de comunicación tradicionales se hicieran eco, cuando en redes hace un mes, la polémica empezaba a mostrar sus dimensiones, tanto Herri Norte como Bultzada emitieron sendos comunicados explicando que cuando han tenido conocimiento de algún caso de agresiones, se ha expulsado del grupo a los autores de las mismas. Ahora, la hinchada bilbaína ha hecho público un segundo comunicado a través de sus redes sociales para dejar claro que “no vamos a mirar hacia otro lado ni a tapar ninguna situación de violencia machista, venga de donde venga”, “en ningún caso toleraríamos que haya un agresor entre nosotros”. Se posicionan del lado de las victimas de cualquier tipo de agresión, violencia machista o abuso, siempre “sin ocultar ni cubrir al agresor”.

Se trata de la segunda vez que los ultras del Athletic de Bilbao responden públicamente tras las denuncias de agresión sexual a decenas de mujeres por parte de miembros del grupo. El comunicado íntegro de HNT dice así:

“Ante las recientes publicaciones aparecidas en distintos medios de comunicación, desde Herri Norte Taldea (HNT) consideramos necesario volver a pronunciarnos públicamente para aclarar la situación actual y nuestra posición. Tal y como ya manifestamos en el comunicado emitido hace aproximadamente un mes, HNT se posiciona de manera firme y sin ambigüedades del lado de las víctimas de cualquier tipo de agresión, violencia machista o abuso, sea cual sea el ámbito en el que se produzca.

Muchos de los relatos que se han publicado se asemejan mucho a agresiones que sucedieron hace unos cuantos años por parte de personas que ya no forman parte del grupo, al decidir, en consecuencia, expulsarlos del mismo.

¡Otros casos que se narran del pasado los desconocemos totalmente y no tenemos constancia de ellos y menos de que, a día de hoy, haya miembros activos del grupo relacionados con los mismos. En ningún caso toleraríamos que haya un agresor entre nosotros.

Desde hace años, en HNT se está trabajando en favor de fomentar la igualdad, el respeto, libertad y dignidad de todas las mujeres y apoyándonos en el cambio generacional año tras año, para, de esta manera, acabar con este tipo de actitudes y conductas machistas dentro del grupo. Por ello, desde que hace años una nueva generación de miembros activos tomamos la dirección de grupo, hemos mantenido contacto con diferentes colectivos para conocer cómo proceder ante casos de violencia machista y actualmente contamos con un protocolo interno. Destacar que, desde entonces, cuando se ha tenido constancia de cualquier acto similar de alguno de los miembros del grupo, nos hemos juntado y hemos escuchado a las agredidas y/o su entorno, sin ocultar ni cubrir al agresor.

Desde el mismo momento que hace un mes empezaron a difundirse diferentes testimonios, intentamos ponernos en contacto con las plataformas y espacios desde los que se compartían, con el objetivo de obtener información concreta que nos permitiera identificar posibles nuevos agresores y actuar de manera consecuente. Hasta el día de hoy, no hemos recibido nueva información que nos permita conocer dichos nombres. Reiteramos que nuestra prioridad sigue siendo y seguirá siendo el apoyo y la protección de las mujeres que hayan podido sufrir cualquier tipo de agresión.

Por lo tanto, hemos tenido y seguimos teniendo total disposición a ser contactados por cualquier persona que haya sufrido una agresión relacionada con el entorno del grupo y para ello buscar la mejor solución posible.

Finalmente, queremos subrayar que no vamos a mirar hacia otro lado ni a tapar ninguna situación de violencia machista, venga de donde venga. HNT seguirá posicionándose siempre del lado de las agredidas y trabajando para erradicar cualquier conducta machista dentro y fuera del grupo.”