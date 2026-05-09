Detenido por agredir sexualmente a su expareja tras saltarse una orden de alejamiento en Vitoria, Álava
El joven de 28 años abordó a la víctima y la llevó en coche hasta una vivienda de Agurain, donde cometió la violación
La mujer había presentado denuncias anteriores contra el varón por amenazas de muerte y reiterados quebrantamientos de la orden
Vitoria-GasteizUn joven de 28 años fue detenido el 7 de mayo acusado de agredir sexualmente a su expareja después de saltarse una orden de alejamiento que había dictado un juzgado de Vitoria-Gasteiz (Álava).
Según ha comunicado la Ertzaintza, el arrestado abordó a la víctima en la capital alavesa y la introdujo en un vehículo para trasladarla a una vivienda ubicada en el municipio de Agurain.
Durante el trayecto, le quitó su teléfono móvil para que no pudiese pedir ayuda. Además, estuvo conduciendo con frenazos y acelerones hasta llegar al mencionado pueblo.
Denuncias previas por amenazas de muerte
Allí en el domicilio, el varón retuvo a la mujer y cometió la agresión sexual. Al día siguiente, ella pudo recuperar tu teléfono para marcharse del lugar. La policía vasca conoció los hechos posteriormente.
Pudieron localizar y detener al presunto autor del delito en la capital alavesa. Originario de África subsahariana, fue puesto a disposición judicial. Se decretó su ingreso inmediato en prisión provisional.
Cuenta con antecedentes por violencia de género e incluso la víctima ya había presentado anteriores denuncias contra él por coacciones, amenazas de muerte y reiterados quebrantamientos de condena.