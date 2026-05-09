Iván Sevilla 09 MAY 2026 - 11:28h.

El joven de 28 años abordó a la víctima y la llevó en coche hasta una vivienda de Agurain, donde cometió la violación

La mujer había presentado denuncias anteriores contra el varón por amenazas de muerte y reiterados quebrantamientos de la orden

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Vitoria-GasteizUn joven de 28 años fue detenido el 7 de mayo acusado de agredir sexualmente a su expareja después de saltarse una orden de alejamiento que había dictado un juzgado de Vitoria-Gasteiz (Álava).

Según ha comunicado la Ertzaintza, el arrestado abordó a la víctima en la capital alavesa y la introdujo en un vehículo para trasladarla a una vivienda ubicada en el municipio de Agurain.

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Durante el trayecto, le quitó su teléfono móvil para que no pudiese pedir ayuda. Además, estuvo conduciendo con frenazos y acelerones hasta llegar al mencionado pueblo.

Denuncias previas por amenazas de muerte

Allí en el domicilio, el varón retuvo a la mujer y cometió la agresión sexual. Al día siguiente, ella pudo recuperar tu teléfono para marcharse del lugar. La policía vasca conoció los hechos posteriormente.

Pudieron localizar y detener al presunto autor del delito en la capital alavesa. Originario de África subsahariana, fue puesto a disposición judicial. Se decretó su ingreso inmediato en prisión provisional.

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Cuenta con antecedentes por violencia de género e incluso la víctima ya había presentado anteriores denuncias contra él por coacciones, amenazas de muerte y reiterados quebrantamientos de condena.