Detenido un joven de 21 años en Jerez de la Frontera, Cádiz, por realizar tocamientos en zonas íntimas a una mujer en la vía pública
Los hechos ocurrieron sobre las 03:00 de la madrugada del 3 de mayo en la calle Larga
Durante el suceso, la víctima mantenía contacto telefónico con una amiga que se dirigía al lugar en taxi
La Policía Nacional ha detenido en Jerez de la Frontera, Cádiz, a un joven de 21 años como presunto autor de una agresión sexual en la vía pública a una mujer a la que presuntamente persiguió y realizó tocamientos en zonas íntimas el pasado domingo 3 de mayo.
Según ha informado este jueves la Policía Nacional, los hechos ocurrieron sobre las 03:00 de la madrugada del 3 de mayo, cuando la víctima caminaba por la calle Larga para encontrarse con una amiga. La joven fue abordada por dos varones que le hicieron proposiciones de carácter sexual.
Un taxista, clave en el suceso
Cuando ambos varones se presentaron ante la mujer, esta trató de alejarse, aunque ambos individuos la siguieron hasta las inmediaciones de la plaza de San Andrés, donde uno de ellos le realizó presuntamente tocamientos en sus partes íntimas.
Durante el suceso, la víctima mantenía contacto telefónico con una amiga que se dirigía al lugar en taxi. El conductor del vehículo, al percatarse de la conversación y de la situación de riesgo, alertó de inmediato al 091 para solicitar asistencia policial.
El taxista fue además quien localizó inicialmente a la joven en la plaza de San Andrés y la auxilió introduciéndola en el vehículo, al tiempo que recriminó la actitud del presunto agresor, que, según la Policía, llegó a escupirle y amenazarle.
Detenidos en menos de dos minutos
Minutos después de los hechos, al lugar acudieron varios indicativos de la Policía Nacional, cuyos agentes atendieron a la víctima y recabaron la descripción del sospechoso y de su acompañante.
La Policía organizó entonces un dispositivo de búsqueda que permitió localizar en menos de dos minutos a ambos jóvenes en una calle cercana. Tras recopilar testimonios e indicios, los agentes procedieron a la detención del presunto autor de los hechos, que cuenta con antecedentes previos.
El detenido fue trasladado a la Comisaría de Jerez, donde permaneció en dependencias policiales hasta la finalización del atestado antes de ser puesto a disposición judicial.