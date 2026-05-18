Maitena Berrueco 18 MAY 2026 - 18:30h.

Se vende porque está en desuso y sus actuales dueños quieren evitar que acabe deteriorándose

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San SebastiánEs bien sabido, por cualquiera que en alguna ocasión haya rebuscado en una plataforma de compraventa online, que entre todo lo que se oferta, a veces hay cosas extraordinariamente raras. En esta categoría podría clasificarse la venta en Wallapop de, ni más ni menos, que una sociedad gastronómica guipuzcoana, es decir, un txoko, uno de esos espacios inherentes a la cultura vasca donde las cuadrillas de amigos se reúnen para cocinar y comer.

La sociedad gastronómica Arnope de Mutriku sale a la venta por falta de uso a un precio de salida de solo un euro en esta aplicación, aunque en un conocido portal inmobiliario el precio escala hasta los 400.000 euros. Una ganga si se tiene en cuenta que este este “espacio cultural con frontón para eventos o actividades deportivas” está completamente reformado y cuenta además, con 1.500 metros cuadrados de terreno “en un entorno espectacular”, en el que por haber hay, hasta “vistas al mar”.

Ubicada cerca del alto del Kalbario en el municipio costero de Mutriku, la sociedad Arnope fue construida en 1972, una fecha que preside la parte superior del frontis del frontón cubierto adherido al txoko.

Desuso y deterioro

Si las paredes de este lugar hablaran narrarían seguro mil y una anécdotas, reuniones de amigos y farras, pero también muchos partidos de pelota. El uso de este espacio en estos 54 años de historia ha sido desigual, mientras que antaño era un lugar de encuentro y lleno de vida, poco a poco ha ido cayendo en desuso y en el consecuente deterioro.

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A pesar de que hace seis años los actuales propietarios afrontaron una reforma completa y el lugar cuenta con cocina, aunque sin equipar, un comedor amplio con balcón y vistas al mar y otro comedor dentro del frontón, vestuarios femenino y masculino con aseos y aseo independiente adaptado para personas de movilidad reducida, despensa y trastero. Además de una gran zona de aparcamiento exterior asfaltada y caldera de gasoil en perfecto estado con depósito de 1.000 litros para agua caliente y calefacción.