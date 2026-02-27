Maitena Berrueco 27 FEB 2026 - 07:30h.

Se abre perfiles en Vinted y Wallapop para vender 80 diseños de muestrario a precios rebajadísimos

El 75% de los españoles compra de segunda mano y gasta de media 167 euros anuales: "Se han roto muchos prejuicios"

Compartir







BilbaoLa moda circular, esa que aúna moda sostenible y economía circular, está de moda, valga la redundancia y la diseñadora Alicia Rueda lejos de permanecer ajena a esta transformación de la industria textil, se ha sumado a ella: "Queremos darles una segunda vida". La vizcaína se ha abierto perfiles en dos plataformas de compraventa online para comercializar algunas de sus creaciones de colecciones anteriores a precios muy rebajados: “Hacemos vestidos de Novia e Invitada. Queremos darle una segunda vida a nuestros muestrarios y están buscando hogar”.

La diseñadora vizcaína Alicia Rueda lleva toda su vida en el mundo de la moda, de hecho, ella misma relata que “creció entre patrones, toiles y tejidos que su abuela y su madre confeccionaban” y que con solo 13 años ya se hacía su propia ropa. Hoy es todo un referente en el mundo de la moda y en concreto en el diseño y confección de trajes de novia y de invitadas.

PUEDE INTERESARTE Cómo usar el mercado de segunda mano para ahorrar de verdad

Son muchas las mujeres que sueñan con llegar al altar luciendo uno de los vestidos hechos a medida por Alicia Rueda o con asistir a un evento nupcial con femenino y elegante 'alicia rueda'.

"¿Una idea descabellada?"

Esta mujer, referente del mundo de la moda nupcial, tiene en Bilbao, su Atelier y su showroom 'Alicia Rueda Experience'. Pero ahora, además, es posible hacerse con algunas de sus creaciones, a través de plataformas de compraventa online, como Vinted o Wallapop. "Cansada" de ver muchas de sus prendas de muestrario envueltas en papel de seda y metidas en caja, "pensé que era el momento de que salieran de ahí" y se le ocurrió crear perfiles con su nombre real en esas plataformas online. Al principio lo que parecía "una idea descabellada" fue tomando forma y tras "perder el miedo" y hacerlo realidad no puede estar más contenta: "Me enorgullece que tengan una segunda vida", asegura.

PUEDE INTERESARTE La OCU aclara: Hacienda no te persigue por vender cosas usadas en Wallapop o Vinted

Alicia Rueda ha puesto a la venta unos 60 vestidos de novia y entre 30 y 40 prendas de invitadas, todos ellos diseños atemporales y de colecciones anteriores, en estas tiendas virtuales, bajo los perfiles aliciaruedaoutlet y Alicia R. Se trata de los vestidos que se prueban los novias o lucen las celebrities en eventos. Eso sí, la diseñadora reconoce que hay algunas, "las más icónicas" que van a seguir formando parte de su armario y de las que no piensa deshacerse, porque "soy una romántica y son parte de mi historia".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

La idea ha gustado tanto y la acogida está siendo tan buena que ya piensa en vender algunos muebles. "Nos ha comprado gente de otros países que no nos conocía y hasta han contactado conmigo de algunas tiendas de Francia", relata encantada.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Prendas de muestrario, que en muchos casos solo han tenido una puesta, y que se pueden adquirir a precios super rebajados, como un vestido de novia de manga larga y con un imponente lazo frontal por 300 euros. Así, hay prendas con un coste original de 1.500 euros que se venden por 200 y otras de casi 3.000 euros que se ofertan por 500 euros. Las capas nupciales que, en la web oficial de Alicia Rueda, muchas superan los 2.000 euros, en estas plataformas online las podemos encontrar, por 800 euros un modelo de capa con capucha o una capa con transparencias por 200 euros.

Una oportunidad para lucir un 'alicia rueda' a un precio muy alejado del que estos diseños tendrían en el atelier. La única excusa para no comprar ahora uno de estos diseños puede ser la talla y es que la mayoría de las prendas que se han puesto a la venta son de la talla 36.