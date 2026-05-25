Redacción Euskadi 25 MAY 2026 - 18:30h.

El Ayuntamiento explica que hay que cambiar la maquinaria completa y están a la espera de licitar la renovación

La lucha de Juan Enrique por conseguir un ascensor, que sus vecinos de Barakaldo le niegan: "Subo 86 escalones de culo"

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Bilbao“Averiado. Disculpen las molestias”, así reza el cartel que desde hace meses luce el ascensor estropeado del Polideportivo de Lasesarre, en Barakaldo (Vizcaya). Para colmo, el único elevador con el que cuenta esta infraestructura pública, con piscinas, canchas de Balonmano, Fútbol sala y Baloncesto, entre otras. Uno de cada cuatro vascos renuncia a visitar familiares por carecer de ascensor.

Acceder a las instalaciones se ha convertido, para muchos, en deporte de alto riesgo y es que salvar las diferentes alturas, cuando no funciona el único ascensor, no es fácil para personas mayores o padres y madres con carritos de bebés. Por no hablar, de personas con movilidad reducida para las que el obstáculo es insalvable.

Lo que comenzó siendo una avería, que muchos creían no podía tardar demasiado en solventarse, se ha acabado convirtiendo en un problema que enfada a los usuarios. Especialmente, cuando el Ayuntamiento de la localidad fabril ha anunciado que invertirá 1,2 millones de euros en techar la pista multideportiva de Lasesarre, durante la segunda mitad de este año. Que haya dinero para "cubrir los 1.085 m² de la pista exterior del polideportivo, permitiendo su uso incluso en días de lluvia" y no para arreglar el ascensor, está generando mucha incomprensión entre los vecinos.

Cinco intentos infructuosos

Lo cierto, es que dinero hay, en concreto 22.000 euros que es la cantidad que el Ayuntamiento de Barakaldo explica va a destinar a "cambiar la maquinaria completa del ascensor" que "ya no da para más". De hecho, durante estos meses se ha intentado arreglar el elevador hasta en cinco ocasiones, sin conseguirlo. Así, se ha licitado la renovación completa, pero tratándose de una infraestructura pública "el proceso no resulta tan rápido como renovar el ascensor de una casa", de ahí que, de momento, sigue sin subir ni bajar.

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Numerosos usuarios acceden a diario a las instalaciones públicas del principal polideportivo de Barakaldo, por eso el goteo de quejas ha ido aumentando con el paso del tiempo. Una situación que también padecen los propios trabajadores del centro, especialmente el personal de limpieza que ha de cargar con carros, fregonas, cubos, mopas y escobas, escaleras arriba y abajo. Desde el Ayuntamiento vizcaíno son "conscientes" del malestar que genera el ascensor averiado durante meses y el aluvión de protestas que se reciben en relación a este asunto, pero llaman a la calma porque "se va a renovar por completo", aunque por el momento, no dan fechas.