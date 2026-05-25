Mabel Cupet Sevilla, 25 MAY 2026 - 15:02h.

El joven jiennense llevaba desaparecido desde el pasado 19 de mayo, cuando realizaba una ruta de senderismo en solitario hacia el pico Mytikas

El Ayuntamiento de Andújar expresa su “profundo pesar” mientras familiares y amigos lamentan el trágico desenlace tras días de intensa búsqueda

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La búsqueda de Francisco de Paula Expósito, el joven de 25 años de Andújar desaparecido en Grecia mientras realizaba una ruta por el Monte Olimpo, ha terminado de la peor manera posible. El operativo desplegado en la zona ha encontrado sin vida al joven andujareño, cuya pista se perdió el pasado 19 de mayo cuando intentaba alcanzar el Mytikas, el pico más alto del país heleno.

La noticia ha causado una enorme conmoción en Andújar, donde Francisco era muy conocido y querido. Durante los últimos días, familiares, amigos y vecinos habían seguido con angustia las labores de búsqueda mientras mantenían la esperanza de encontrarlo con vida.

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El Ayuntamiento confirma el fallecimiento

Ha sido el propio Ayuntamiento de Andújar quien ha confirmado este lunes el fatal desenlace a través de una publicación difundida en redes sociales. En el comunicado, el Consistorio ha mostrado su “profundo pesar por el fallecimiento del joven andujareño Francisco Expósito, de 25 años, ocurrido en un accidente en Grecia”.

“Era una persona muy querida en nuestra ciudad y, desde la distancia, Andújar llora hoy su pérdida con enorme tristeza”, señala el mensaje institucional, en el que además el Ayuntamiento traslada sus condolencias a familiares y amigos y ofrece apoyo a la familia en estos momentos especialmente duros: “El Ayuntamiento se ha puesto a disposición de la familia para ofrecer todo el apoyo y la ayuda necesaria en estos difíciles momentos”.

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La noticia ha provocado numerosas muestras de dolor y mensajes de cariño en redes sociales, donde vecinos y conocidos recuerdan a Francisco como un joven apasionado por la montaña y los viajes.

Una ruta en solitario hacia el Monte Olimpo

Francisco había viajado solo desde España el pasado sábado con la intención de realizar una ruta de senderismo por el Monte Olimpo, uno de los enclaves naturales más conocidos de Grecia. La última comunicación directa que mantuvo con su familia se produjo durante la mañana del 19 de mayo, cuando envió un mensaje de WhatsApp indicando que iniciaba el trayecto desde el refugio Spilios Agapitos, donde había pasado la noche anterior.

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Junto al mensaje también mandó una fotografía que, según trasladaron posteriormente familiares y personal del refugio, habría sido tomada entre las zonas de Skala y Skolio, dos puntos habituales del recorrido hacia la cima del Mytikas.

A partir de ese momento, nadie volvió a tener noticias de él.

Condiciones meteorológicas adversas

Durante parte de la ruta, Francisco coincidió con una pareja alemana que caminó junto a él en algunos tramos del recorrido. Según explicó posteriormente la familia, estas personas le habrían recomendado no continuar debido a las malas condiciones meteorológicas que existían en la zona en ese momento.

Pese a ello, el joven decidió seguir adelante para intentar alcanzar su objetivo, aunque sus familiares nunca llegaron a saber si consiguió hacer cima.

Las horas posteriores comenzaron a generar preocupación. Francisco tenía reservada una habitación para pasar la noche del 19 de mayo en un apartamento de la zona, pero nunca llegó. Los responsables del alojamiento confirmaron a la familia que no aparecía en las cámaras de seguridad ni constaba su entrada en el establecimiento.

Tampoco subió al autobús que tenía previsto coger al día siguiente ni tomó el vuelo que había reservado para regresar.

Una intensa búsqueda en la montaña

Ante la falta total de noticias, la familia inició una campaña de difusión a través de redes sociales para intentar localizarlo. Compartieron fotografías del joven y pidieron colaboración a montañeros y personas que pudieran encontrarse en la zona del Monte Olimpo.

Las labores de búsqueda se intensificaron durante los últimos días hasta que finalmente los equipos desplegados localizaron el cuerpo sin vida del joven andujareño. Por el momento, no han trascendido más detalles sobre las circunstancias exactas del accidente.

La tragedia ha dejado consternada a toda la localidad de Andújar, que permanece conmocionada por la pérdida de Francisco Expósito, un joven de solo 25 años cuya aventura en Grecia terminó de manera trágica.