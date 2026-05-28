Familias de Bilbao denuncian el calor extremo que soportan sus hijos en las aulas: más de 35 grados

Redacción Euskadi 28 MAY 2026 - 05:30h.

El calor dentro de las aulas ha obligado a los profesores a dar clase en pasillos o gimnasios

Así es la 'cúpula de calor' que deja temperaturas anómalas en España: "Se forma una tapadera que concentra todo el calor"

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BilbaoLos alumnos de Secundaria del IES Luis Briñas, en el barrio bilbaíno de Santutxu han tenido que coger los estuches y cuadernos y mudarse, temporalmente, al exterior del colegio y buscar una sombra para continuar con las clases. Dentro del edificio y en concreto, en las plantas más altas, el mercurio ha subido estos días por encima de los 35 grados. Parece evidente que a esa temperatura la capacidad de atención y el rendimiento del alumnado empeore considerablemente.

Buscar la sombra y adelantar el horario para tratar de esquivar las horas de más calor han sido las soluciones que han encontrado en este centro para un problemas, que según denuncia la ampa, no es nuevo y se repite curso tras curso. De hecho, recuerdan que algunos alumnos han llegado a sufrir mareos y desvanecimientos por el intenso calor. Así, se han visto obligados a adelantar la jornada intensiva a esta semana y modificar el horario, entrando a las 08:00 horas, media hora antes del horario habitual, y saliendo a las 14:00 horas en vez de a las 16:20 horas.

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Las familias reclaman una solución urgente, un plan de climatización y aislamiento eficaz, que se ejecute en la mayor brevedad. La situación no tiene fácil solución ya que el edificio está protegido pero que el departamento vasco de Educación pretende paliar de cara al próximo curso con la instalación de toldos que se realizará este mismo verano.

Mareos, desvanecimientos y golpes de calor

No solo en Luis Briñas las clases se han convertido estos días de calor extremo en auténticos hornos, también en otros centros educativos como Indautxuko Eskola, Gabriel Aresti o Pagasarribide se repite la misma problemática y se buscan soluciones improvisadas como pegar cartulinas en las ventanas para evitar que entre el sol.

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De hecho, según publica El Correo, una niña de 4 años ha tenido que ser atendida por un golpe de calor en una escuela pública de Bilbao. Hasta el colegio Pagasarribide se han desplazado dos ambulancias, una de ellas medicalizada, aunque no ha sido necesario finalmente el traslado de la menor al hospital. En este mismo centro, se han registrado, según denuncian las familias, otros dos incidentes en los últimos días a causa de las temperaturas extremas.

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El departamento de Salud del Gobierno Vasco, en coordinación con el Departamento de Seguridad y Euskalmet, ha adelantado la activación del Plan de Calor 2026, que habitualmente se inicia el 1 de junio y este año permanecerá en vigor hasta el 30 de septiembre. Su objetivo es prevenir y reducir los efectos de las altas temperaturas en la salud de la población, especialmente entre los colectivos más vulnerables.