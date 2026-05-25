La meteoróloga de Mediaset, Rosemary Alker, explica el motivo de las altas temperaturas que azotan el país

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España vive un episodio de calor sofocante que se disparará aún más esta semana con un repunte de temperaturas a partir del miércoles en la mayor parte de la península. Se rondarán los 40 grados en ciudades como Badajoz y, además, habrá noches "tropicales en muchos puntos", con mínimas que no bajarán de 20 grados.

Esta particular ola de calor adelantada viene marcada por un fenómeno atmosférico conocido como heat dome’ o cúpula de calor. La meteoróloga de Mediaset, Rosemary Alker, explica en Informativos Telecinco en qué consiste este fenómeno. Tal y como explica, ahora se están dando todas las condiciones en España para para que se dé una ola de calor.

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"Las altas presiones se comportan como una tapadera que concentran todo el calor", explica Alker. En sus palabras, las altas presiones son como "los grandes ventiladores de la atmósfera", es decir, dejan cielos plenamente despejadas.

Altas presiones asociadas a aires muy cálidos

Estas altas presiones van asociadas a aires muy cálidos en altura. Es decir, cuantos más días estén las altas presiones sobre la península, más calor se irá teniendo. La razón por la que no se mueven esas altas presiones es la presencia de borrascas alrededor. "Al estar tantos días con nosotros las altas presiones lo que pasa es que tenemos una anomalía térmica, los termómetros están por encima de lo habitual", sostiene la meteoróloga.

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El aire en una cúpula de calor permanece estancado, se recalienta progresivamente por la intensa radiación y no logra disiparse. Eso genera temperaturas persistentemente elevadas y condiciones extremas durante varios días consecutivos.