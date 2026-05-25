Esta nueva imprudencia tuvo lugar el pasado 26 de abril durante la prueba cicloturista Mallorca 312

En las imágenes, se puede ver al deportista realizando maniobras peligrosas

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El exciclista profesional Francisco 'Kiko' Galván ha vuelto a protagonizar una polémica por circular de forma temeraria con su bicicleta. Esta nueva polémica llega solo meses después de que el corredor fuera despedido de ‘Kern Pharma’ debido a su imprudencia.

Esta nueva imprudencia tuvo lugar el pasado 26 de abril durante la prueba cicloturista Mallorca 312. Según ha denunciado una usuaria de Twitter, su marido sufrió un grave accidente durante la prueba por culpa de la actitud de ciclistas como Galván.

En las imágenes, se puede ver al deportista realizando maniobras peligrosas: "Consideramos que este tipo de comportamientos son inadmisibles en cualquier evento de estas características y que hay que ser más respetuoso", denuncia la usuaria.

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Una nueva polémica tan solo meses después

Esta polémica llega meses después de que protagonizara otra en circunstancias similares, al ser grabado desde un vehículo justo cuando cometía una auténtica temeridad subido en su bicicleta de carretera en Barcelona. Su maniobra, reiterada además varias veces en la misma vía, podría haber acabado en un suceso trágico, más allá de constituir un terrible ejemplo.

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Las imágenes que registran el momento, que no han tardado en viralizarse desde Instagram y otras redes, captan concretamente el momento en que Galván descendía con su bici por la carretera de l’Arrabassada, la BP-1417, por un tramo en el que, precisamente, hay instalados unos separadores que actúan como elemento de mayor seguridad para destacar la línea continua que separa los dos sentidos de la vía.

Pese a ello, sin embargo, el ciclista no solo actuó invadiendo el carril contrario, sino que además lo hizo saltando con su bicicleta de un carril a otro, en plena curva y en forma de eses, lo que ha desatado una gran indignación, con muchos usuarios recriminando su actitud.