Maitena Berrueco 30 ABR 2026 - 05:30h.

"Queremos ganar y tardar menos de 57 horas en llegar a Tarifa, sin parar de pedalear", explica Mikel

El peculiar viaje de dos vascos en patinete "no eléctrico", entre Donostia y París

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Bilbao57 horas o lo que es lo mismo dos días y seis horas es el tiempo que, según Google Maps, se tardaría en cubrir, en bicicleta, los 1.065 kilómetros que separan Bilbao de Tarifa (Cádiz). La mayoría buscaría alternativas de viaje más cortas, más rápidas y más cómodas, pero no un grupo de amigos de Bilbao a los que se les ha ocurrido ir pedaleando sin parar hasta el municipio gaditano e intentar “ganar a Google Maps”, tardando en hacerlo menos de lo que marca la aplicación.

Vamos, que este grupo llamado 'Txirrikiteros' ha planificado lo que podría calificarse como una auténtica 'bilbainada', o lo que es lo mismo, una exageración, una salvajada 'made in' Bilbao. Se trata de una especie de desagravio, "por todas las veces que la aplicación nos ha metido por sitios por los que no se puede circular en bici", puntualiza Mikel, que junto a Sergio, Garikoitz, Ibon, Borja, Suhar, Gonzalo, Sascha, Saray y Ander participan en esta carrera de relevos. Todos, treintañeros de Bilbao, "menos uno que es de Medina" y "uno que vive en Ginebra actualmente y se viene de allí solo para esto", añade.

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La mayoría "no anda nunca en bici" y por si fuera poco, "ninguno nos hemos cogido días libres en el curro". Así que salen este 30 de abril, "aprovechando que el viernes 1 de Mayo es festivo y luego fin de semana".

La aplicación les marca que llegan a Tarifa el sábado 2 a las 23.59 horas, así que va a ser "llegar, darnos un chombo en la playa" y emprender el viaje de vuelta en tiempo récord, eso sí, "esta vez en furgo, algo más de 11 horas".

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"Pipa pipa pipa"

Mikel recuerda que la idea surgió medio en broma, entre unos pocos, y que, poco a poco, aquella "locura" fue tomando forma. Se eligió Tarifa "por ser el punto más alejado de Bilbao en la península" y empezaron a sumarse nuevos miembros al reto, "por primera vez, se ha sumado a uno de nuestros viajes una chica", añade. El caso, es que ya cuentan las horas para partir hacia Cádiz. Lo harán este jueves 30, desde la rotonda de Arane, en el barrio bilbaíno de Irala, a las 18 horas y "sin saber quien de nosotros rompe el hielo y es el primero en empezar a pedalear", confiesa.

Por delante les esperan casi 1.100 kilómetros que cubrirán a relevos, “pipa pipa pipa”. A la expedición les acompañará una furgoneta y un coche de apoyo y así, mientras uno pedalea “una hora, a fuego a todo lo que eres”, los demás, hasta que llegue el cambio, “podremos descansar, cagar o comer”, relatan en sus redes. "Solo llevaremos dos bicicletas que nos iremos intercambiando y en la furgo llevaremos recambios y lo necesario, para cualquier imprevisto", aclara Mikel.

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Ajustar cuentas con Google Maps

Los 10 amigos “apasionados del mundo de las bicis” tienen la moral por las nubes, a escasas horas de arrancar esta “aventura”, y ya auguran que “vamos a ir como un avión” y eso que, solo unos pocos de los que conforman el improvisado grupo de ciclistas, andan con frecuencia en bici. Los que lo hacen han sufrido, en ocasiones, que la aplicación móvil les guie por caminos imposibles y ahora pretenden ajustar cuentas con Google Maps.

El reto es por tanto doble: ganar al servicio de mapas web gratuito y una aplicación de navegación GPS desarrollada por Google, llegando en menos tiempo pedaleando todo el rato y sin descansar; y, por otro, llegar de una pieza. En cualquier caso, aquellos que se sientan picados por la curiosidad y quieran seguir sus andanzas podrán hacerlo, a través de la cuenta de Instagram @txirrikleteros.pm, donde los bilbaínos compartirán lo que vaya ocurriendo durante este desafío bizarro, en el que ya antes de la salida han demostrado valentía, fanfarronería y buen humor, habrá que ver que pasa a medida durante el viaje y si finalmente, hacen “historia” y logran que el ser humano gane a la máquina. ¡Buen viaje!