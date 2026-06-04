Redacción Euskadi 04 JUN 2026 - 19:30h.

La medida tendrá carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2026

Las solicitudes podrán presentarse, una vez que el decreto sea publicado en el BOPV, previsiblemente a finales de junio

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Vitoria-GasteizEuskadi lo anunció hace meses, aunque es ahora cuando el Gobierno vasco aprueba definitivamente la ampliación de la ayuda universal de 200 euros para la crianza de los hijos que, hasta ahora, vencía al llegar a los tres años, y que, a partir de ahora, las familias podrán seguir cobrando durante un año más, hasta que el menor cumpla cuatro años.

La medida tendrá carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2026, por lo que podrán beneficiarse de ella las familias con hijos de entre 3 y 4 años que no hubieran cumplido los cuatro años a esa fecha. Así, un niño que cumplió los tres años en noviembre pasado y dejó entonces de cobrar la ayuda, ahora tendrá derecho a recibirla hasta que cumpla los cuatro años pero solo desde enero de 2026, es decir, las pagas pendientes de los meses de este año.

Las nuevas solicitudes podrán presentarse una vez que el decreto sea publicado en el Boletín Oficial del País Vasco (BOPV), previsiblemente a finales de junio.

Una nueva solicitud

Hasta ahora, esta prestación se percibía desde el nacimiento hasta el mes anterior al tercer cumpleaños del menor. Tras la aprobación por parte del Consejo de Gobierno del decreto que amplía de tres a cuatro años la ayuda universal de 200 euros mensuales por hijo, las familias podrán seguir cobrando la ayuda durante un año más. La ampliación no será automática. Habrá que presentar una nueva solicitud para que se puedan cobrar las mensualidades pendientes. La ayuda para aquellas que se formalicen después del próximo 30 de octubre, se reconocerá solo desde el mes en el que fue presentada.

Euskadi da así una nueva vuelta de tuerca a una de sus medidas estrella de apoyo a la crianza, Euskadi empezó en 2023 a retribuir a a las familias con 200 euros mensuales por hijo hasta los tres años del menor. La ampliación de esa ayuda directa hasta los cuatro años beneficiará a unos 12.000 expedientes adicionales, sumándose a los cerca de 40.000 ya existentes en políticas de familia.

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Sumar más de 600 familias

Además, el nuevo decreto incorpora a las familias monoparentales a las ayudas de 100 euros para menores entre 4 y 7 años, hasta ahora reservadas a familias numerosas por terceros o sucesivos hijos. Por primera vez, se suma a las familias de acogida y de tutela entre las beneficiarias de las ayudas a la crianza. El Ejecutivo estima que esta medida permitirá llegar a más de 600 familias vascas que hasta ahora quedaban fuera del sistema.

El decreto también contempla una mayor flexibilidad en los requisitos de empadronamiento y la simplificación de algunos trámites relacionados con la acreditación de renta. Según los datos facilitados por el Departamento de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, la ampliación de las ayudas supondrá una inversión de 85,8 millones de euros durante los próximos cuatro años. Solo en 2026 se destinarán cerca de 34 millones de euros a financiar esta extensión de las ayudas, con el objetivo de aliviar el coste de la crianza y reforzar el apoyo público a las familias con hijos e hijas en Euskadi.