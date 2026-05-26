Más ayudas, pero con cambios: el Gobierno revisa quién puede acceder al bono social

Solo el 24,5% de los hogares potencialmente vulnerables recibe actualmente el bono

El Gobierno lo confirma: las ayudas a la luz y el gas que seguirán activas durante todo 2026

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El bono social eléctrico está en un momento bisagra. Por un lado, el Gobierno lo ha reforzado y prorrogado con descuentos extraordinarios hasta el 31 de diciembre de 2026. Por otro, ha aprobado una estrategia que dibuja los primeros esbozos de una reforma de fondo en sus criterios de acceso, afectando a quién puede pedirlo, con qué condiciones y, sobre todo, si el nivel de ingresos debe ser siempre la vara de medir.

La paradoja que ha impulsado este reajuste la resume el propio Ministerio para la Transición Ecológica con una frase que aparece en la página oficial de la estrategia: con los requisitos actuales, no todos los hogares con derecho o necesidad del bono acceden a él y, a la vez, sí tienen acceso hogares que no lo necesitan.

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El dato que lo explica todo

El 17 de febrero de 2026, el Consejo de Ministros aprobó la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética 2026-2030, a petición del MITECO. Según los datos publicados en la nota oficial del Ministerio, la carga energética de los hogares más vulnerables se ha reducido un 25% desde 2018, y la cobertura del bono social ha crecido un 60%. En cifras concretas, ese crecimiento equivale a pasar de 1,07 millones de hogares a 1,72 millones de hogares que actualmente reciben el bono.

Sin embargo, solo el 24,5% de los hogares potencialmente vulnerables recibe actualmente el bono. Es decir, que más de tres cuartas partes de quienes deberían recibirlo no lo piden, no lo tramitan o directamente no saben que tienen derecho. La estrategia denomina a este fenómeno "non-take up" y lo sitúa como uno de los ejes centrales de actuación para el periodo 2026-2030.

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La reforma que viene

La modificación más relevante que se plantea afecta directamente a las familias numerosas. Hasta ahora, ser titular de un carnet de familia numerosa en vigor era suficiente para acceder al bono social eléctrico, sin necesidad de justificar ingresos. La nueva estrategia plantea adaptar la normativa para limitar el acceso al bono social eléctrico y al bono social térmico a los hogares con rentas altas.

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El impacto potencial de este cambio no es menor. Según datos oficiales, a finales de 2025 un total de 454.382 familias numerosas recibían el bono social eléctrico y, de ellas, 284.935 lo hacían sin acreditar ningún criterio de renta, por lo que son las potencialmente afectadas por el nuevo filtro económico.

La Federación Española de Familias Numerosas ha mostrado su rechazo a esta medida. La organización recuerda que el 47% de estos hogares se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social y ha pedido al Gobierno que, si se fija un umbral de renta, tenga en cuenta la situación real de estos hogares.

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Desde el Ejecutivo, la vicepresidenta tercera y ministra Sara Aagesen ha precisado que la aplicación efectiva de este criterio requerirá un desarrollo reglamentario y la actualización del Real Decreto vigente, un proceso que se abordará "desde el diálogo y el debate", contando con asociaciones y con la Mesa Social de Pobreza Energética. Dicho de otro modo: el cambio está anunciado pero no es inmediato. Para que sea exigible, el Gobierno debe modificar el Real Decreto 897/2017.

Los descuentos actuales

Mientras la reforma se tramita, el bono social vigente en 2026 mantiene sus condiciones y descuentos extraordinarios tal como los estableció el Real Decreto-ley 7/2026: un 42,5% de descuento sobre la tarifa PVPC para consumidores vulnerables y un 57,5% para los vulnerables severos, activos desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2026. El Real Decreto-ley 7/2026, en su artículo 1, establece los valores de descuento a aplicar excepcionalmente. En el caso del consumidor vulnerable severo, desde el 1 de enero de 2026 hasta el 31 de diciembre de 2026, este descuento es del 57,5%. A partir del 1 de enero, se aplicará el valor normal del descuento: 50%.

Los criterios de renta vigentes para ser considerado consumidor vulnerable siguen siendo los del Real Decreto 897/2017: renta igual o inferior a 1,5 veces el IPREM de 14 pagas. Con el IPREM fijado en 8.400 euros anuales para 2026, el umbral de partida queda en 12.600 euros para un adulto solo. A ese umbral se añaden 0,3 veces el IPREM por cada adulto adicional y 0,5 veces por cada menor de edad en el hogar. El MITECO confirma estos datos en su página de preguntas frecuentes.

El bono social térmico

Cualquier cambio en el acceso al bono eléctrico arrastra consecuencias automáticas sobre el térmico, ya que el bono social térmico se concede automáticamente a quienes tengan el bono eléctrico a 31 de diciembre y lo gestionan las Comunidades Autónomas. Quien pierda el bono eléctrico como consecuencia de la nueva reforma dejará de recibir también el térmico, cuyo importe puede alcanzar los 375 euros anuales en las zonas climáticas más frías.