Maitena Berrueco 20 MAR 2026 - 07:30h.

Gobierno vasco quiere bajar la edad real de emancipación de los vascos que se sitúa en los 29,7 años, por debajo de los 28

La dificultad de emanciparse a los 23 años: "Con mi sueldo no podría y estoy a gusto donde mi madre"

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BilbaoDesde hace dos años, los jóvenes vascos entre 25 y 29 años podían solicitar la ayuda a la emancipación de 300 euros al mes para alquilar o comprar una vivienda, durante un máximo de dos años. Ahora, el Gobierno vasco ha aprobado rebajar de 25 a 23 años, la edad mínima para poder solicitar esa ayuda para el pago del alquiler o la hipoteca. Se trata de reducir la edad media de emancipación por debajo de los 28 años y elevar la tasa de emancipación juvenil hasta el 50 por ciento.

Así, pese a que la juventud vasca sitúa la edad ideal para emanciparse en torno a los 23 años, lo cierto es que la edad real en la que los jóvenes vascos de media se van de casa de sus padres se eleva hasta los 29,7 años. La dificultad de acceso a una vivienda asequible, la inestabilidad laboral y la insuficiencia de ingresos son algunas de las causas que explican estos más de seis años de diferencia.

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La ayuda económica directa de 300 euros al mes durante un máximo de 24 mensualidades está pensada para quienes residan en una vivienda libre en régimen de alquiler o sean titulares de una vivienda libre en compraventa con hipoteca o préstamo en vigor, siempre que constituya su domicilio habitual y permanente.

Requisitos para solicitar la ayuda

Los requisitos para acceder a las ayudas del Programa Emantzipa del Gobierno vasco son las siguientes. Por un lado, los solicitantes deberán ser personas jóvenes de entre 23 y 29 años; deberán residir en la Comunidad Autónoma Vasca; sus ingresos anuales deberán ser superiores a 3.000 euros e inferiores a 30.000 euros, o hasta 36.500 euros en caso de tributación conjunta con cónyuge o pareja de hecho; se deberán destinar para el pago del alquiler o la hipoteca de una vivienda libre que sea su domicilio habitual.

El programa de ayudas a la emancipación autonómico Emantzipa busca, en palabras del Ejecutivo autonómico, acompañar a la juventud vasca en una etapa decisiva, reforzando su autonomía económica y creando mejores condiciones para que pueda desarrollar su proyecto vital con mayores garantías.

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El nuevo Decreto, aprobado este mismo martes, introduce novedades en la actualización de los requisitos de acceso y la revisión de la estructura competencial entre el órgano gestor y el órgano concedente, con el fin de reforzar la seguridad jurídica y la correcta aplicación del régimen subvencional. Asimismo, el decreto incorpora expresamente la perspectiva de igualdad de mujeres y hombres y un enfoque interseccional, con el objetivo de asegurar que todas las personas jóvenes puedan afrontar su proceso de emancipación en condiciones de igualdad de oportunidades.

El procedimiento se articulará mediante convocatorias anuales y las ayudas se concederán por orden de presentación de solicitudes, una vez que el expediente esté completo y siempre que exista dotación presupuestaria suficiente. El texto prevé además que, si en un ejercicio presupuestario quedaran solicitudes sin atender por falta de crédito, estas puedan tramitarse con cargo al ejercicio siguiente, manteniendo estrictamente el orden temporal de registro.

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La nueva norma deroga el Decreto 191/2023, de 26 de diciembre, y entrará en vigor el día 1 del mes siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.