Maitena Berrueco 10 JUN 2026 - 18:30h.

El próximo 13 de junio la recogida de colillas se realizará en la playa de La Concha, en Donostia

Fumar o usar altavoces en las playas de San Sebastián saldrá caro este verano: así se castiga ya a los infractores

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San SebastiánLa playa donostiarra de La Zurriola, coincidiendo con la cercanía del Día Mundial del Medio Ambiente, que se celebra el 5 de junio, ha celebrado esta semana su Colillatón 2026. Voluntarios de la ONG Surfrider se dieron cita este miércoles en el arenal donostiarra para recoger el mayor número de colillas. El resultado evidencia el nivel de contaminación que representan los cigarros desechados en nuestras playas. Ni más ni menos que 2.700 colillas y filtros de cigarro recogidas en apenas una hora dan de la magnitud del problema.

Desde hace tres años se vienen repitiendo este tipo de campañas, consistentes en recogidas masivas, para visibilizar el problema, pero también para intentar que se busquen soluciones al mismo. En este sentido, la prohibición de fumar busca reducir la contaminación de la arena y del mar, además de fomentar espacios más saludables y libres de humo.

A pesar de esa prohibición, las colillas se han convertido, a día de hoy, en el principal residuo encontrado en los arenales. Un estudio elaborado junto a AZTI concluye que esos cigarrillos representan el 38 por ciento de la macrobasura en la playa de La Concha y el 50 por ciento en la de Ondarreta.

Un mar de colillas

Las colillas son un residuo muy contaminante, pues están hechas de monoacetato, un material derivado del petróleo que no es biodegradable y tarda 15 años en descomponerse y cada una puede contaminar hasta 1.000 litros de agua de mar.

El próximo 13 de junio, de nuevo los voluntarios de la ONG Surfrider se darán cita en San Sebastián, en concreto, esta vez será en la playa de La Concha para volver a recoger en su particular 'maratón' todas las colillas que les sea posible. Surfrider Foundation Europe llama a la participación ciudadana para colaborar en esta iniciativa.

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En Donostia, la nueva ordenanza municipal de Uso y Aprovechamiento de Playas prohíbe fumar y escuchar música sin auriculares y prevé sanciones de entre 100 y 750 euros para quienes las incumplan. El abanico de sanciones es amplio y que el castigo sea más o menos elevado dependerá de variables como la reincidencia, la intencionalidad o las molestias generadas.