Maitena Berrueco 02 JUN 2026 - 19:30h.

El Ayuntamiento donostiarra sancionará con multas que oscilarán entre 100 y 750 euros

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San SebastiánLa toalla, la hamaca, una neverita con algo de refrigerio, la crema de protección, el bañador… La lista de imprescindibles para afrontar una jornada playera depende de muchos factores, por ejemplo, si vas sola o con amigos, si te acompañan niños (entonces ya la lista de imprescindibles aumenta considerablemente) o si vas a pasar el día entero o solo a darte un bañito. Sea cual sea el caso, este verano, en San Sebastián hay dos cosas que, seguro, hay que dejar fuera de la bolsa: una, el paquete de tabaco y dos, los altavoces.

La nueva ordenanza municipal de Uso y Aprovechamiento de Playas prohíbe fumar y escuchar música sin auriculares y prevé sanciones de entre 100 y 750 euros para quienes las incumplan. El abanico de sanciones es amplio y que el castigo sea más o menos elevado dependerá de variables como la reincidencia, la intencionalidad o las molestias generadas.

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De unos años a esta parte, las costumbres de los usuarios de los arenales vascos ha ido cambiando y cada vez son más las personas y cuadrillas de amigos que, al mismo tiempo, que despliegan las toallas en la arena y clavan las sombrillas, encienden altavoces, reproductores de música y otros dispositivos sonoros para espanto de quienes querían disfrutar del sonido del mar y del resto de ruidos propios de una playa en verano.

Una colilla, 1.000 litros de agua contaminados

En Donostia quieren que estos meses en sus playas se respire y se escuche el mar, sin tener que aguantar los malos humos de los vecinos de toalla o los más variopintos gustos musicales atronando desde un altavoz. En este sentido, el Pleno del Ayuntamiento ha aprobado, en el marco de la campaña ‘Itsasos’, este nuevo mandato.

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De manera que, a partir de este lunes 1 de junio, jornada en la que arranca oficialmente la temporada de playas que se prolongará hasta el 30 de septiembre, aquellos bañistas que acudan a los arenales donostiarras, es decir, a La Concha, Ondarreta, Zurriola y la isla Santa Clara, deben saber que las sanciones por fumar o por poner música a todo volumen, pretendiendo ser el alma de la fiesta, en lugar de calzarse unos auriculares, serán así:

Multas de entre 100 y 200 euros cuando se trate de algo puntual, se obedezca de manera inmediata y no haya causado grandes molestias.

cuando se trate de y no haya causado grandes molestias. Multas de 200 a 500 euros si tras advertencias anteriores, el infractor no depone su actitud e insiste en fumar o hacer ruido molestando a los de alrededor

si tras advertencias anteriores, el infractor no depone su actitud e a los de alrededor Multas de entre 500 y 750 euros cuando el infractor desobedezca, reincida en su actitud o si molesta a un número importante de usuarios.

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Según un estudio de AZTI, las colillas representan entre el 30% y el 50% de los residuos recogidos en las playas guipuzcoanas, y cada una puede contaminar hasta 1.000 litros de agua de mar.