Maitena Berrueco 14 JUN 2026 - 19:56h.

La EHU admite un fallo informático con ocho alumnos que ya ha sido subsanado

Los colegios afectados aconsejan reclamar para poder acceder al examen y entender qué ha pasado

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“Hay alumnos con notas muy altas en euskera durante el curso y que ahora han tenido un cero en la selectividad, no lo entendemos”, la incomprensión se ha extendido entre los colegios vizcaínos en los que se ha concentrado el aluvión de ceros para sus alumnos en el examen de euskera de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU).

Un suspenso masivo en el primer examen de la convocatoria ordinaria, que se celebró el pasado martes, 2 de junio, entre las 9.00 y las 10.30 horas y que afecta al alumnado de varios centros de enseñanza de Vizcaya, muchos de ellos colegios concertados y algunos que imparten enseñanazas en modelo A. Aunque hay alumnos afectados que “sabemos que tienen un buen nivel de euskera, incluso en el entorno personal y familiar”, incluso, “han obtenido muy buenas notas en otras asignaturas que requieren comprensión, lectura y expresión en euskera, como por ejemplo Filosofía” y en este han sacado un cero. “No lo comprendemos”.

La indignación ha cundido, desde que se notificaran los resultados de la selectividad este miércoles a mediodía, en los centros escolares afectados por una avalancha de ceros que ha extrañado hasta a la propia universidad pública vasca, que anunció que investigaría si lo ocurrido pudiera deberse a un error técnico.

Los colegios que integran el tribunal 11 de Vizcaya: Ayalde, Munabe, Colegio Vizcaya, El Carmen de Indautxu, María Inmaculada y La Merced, recibieron, tal y como informó El Correo, el mismo miércoles por la noche, un correo electrónico de la EHU: “En la grabación de las notas de la prueba de la PAU en el aplicativo GAUR de la materia L02 (Lengua Vasca y Literatura II) hemos detectado que ha podido suceder un error técnico en la introducción de algunas de las calificaciones”.

Una posibilidad que ya ha quedado descartada por la propia EHU, que sin embargo si ha admitido un fallo informático que, en un tribunal de Vizcaya, calificó erróneamente con un "0" (como "no presentados") a ocho alumnos que hicieron la PAU en euskera. La universidad ya ha detectado la incidencia, ha revisado las actas y ha introducido las notas reales en el sistema, notificando el cambio a los centros afectados.

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No ha habido errores en la corrección y con ello, las esperanzas de aquellos que habían achacado ese catastrófico resultado a un error han quedado sepultadas. Aunque desde algunos de los colegios están aconsejando al alumnado afectado “que reclame”, para poder tener acceso al examen y “comprobar así cuales han sido los criterios de corrección”, para “poder entender qué ha pasado”.