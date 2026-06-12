Mabel Cupet Sevilla, 12 JUN 2026 - 15:35h.

El estudiante recibió la noticia a través de una llamada del rector de la Universidad de Granada

El joven sueña ahora con estudiar Ingeniería Aeroespacial en Madrid

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La mañana en la que se publicaban las calificaciones de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) comenzó como cualquier otra para Íñigo. Como miles de estudiantes, esperaba consultar sus resultados y comprobar si el esfuerzo de los últimos meses había dado resultado. Lo que este granadino no imaginaba era que la noticia le llegaría antes incluso de entrar en la plataforma para ver sus notas.

Al otro lado del teléfono estaba el rector de la Universidad de Granada. La llamada no era una felicitación cualquiera. Íñigo acababa de convertirse en el estudiante con la mejor calificación de la provincia en la convocatoria de este año, con una nota de acceso de 13,975 sobre 14.

"Me he levantado tranquilamente esta mañana esperando las notas y, en vez de enterarme por las notas, me ha llamado el rector de la UGR para decirme que era la mejor nota de Granada", relata todavía sorprendido por una noticia que no esperaba recibir.

Una trayectoria marcada por el esfuerzo

Aunque reconoce que siempre ha sido un buen estudiante, asegura que nunca llegó a plantearse alcanzar el primer puesto de la provincia. Una nota que comparte con otros dos alumnos. La noticia le produjo una mezcla de satisfacción y sorpresa después de dos años especialmente intensos.

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"Siempre he sacado buenas notas, pero nunca me esperaba algo así", explica. Para él, el resultado es la recompensa a una etapa de constancia y dedicación que comenzó mucho antes de los exámenes de acceso a la universidad.

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El joven afirma sentirse "muy afortunado" por el reconocimiento, aunque también considera que la nota refleja el trabajo realizado durante los dos cursos de Bachillerato. Un esfuerzo continuado que ahora se traduce en una de las mejores calificaciones registradas en Granada.

Un sueño ligado al espacio

Más allá de los números, Íñigo tiene claro cuál quiere que sea su próximo destino académico. Su objetivo es cursar Ingeniería Aeroespacial en la Universidad Politécnica de Madrid, una carrera que conecta directamente con una pasión que le acompaña desde la infancia.

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El espacio, la aviación y la tecnología han despertado siempre su interés. Por eso, la posibilidad de trabajar en el diseño y desarrollo de aeronaves o vehículos espaciales representa para él una meta profesional ilusionante.

"Desde niño me ha gustado mucho todo lo relacionado con el espacio. La idea de trabajar con vehículos que vuelan o que pueden llegar al espacio es algo que siempre me ha llamado la atención", explica.

La excelente nota obtenida le permitirá acceder sin dificultades a unos estudios que se encuentran entre los más demandados y con mayores requisitos académicos del sistema universitario español.

La importancia de la constancia

Tras convertirse en toda una referencia académica para otros alumnos, Íñigo rechaza la idea de que exista un secreto especial detrás de su éxito.

Su receta se basa en la organización, la disciplina y la continuidad. Considera fundamental mantener hábitos de estudio estables a lo largo del curso y evitar depender únicamente del esfuerzo de última hora.

"Lo importante es organizarse bien y tener una estructura clara. No hace falta inventar nada nuevo", señala. En su opinión, quienes han trabajado de forma constante durante la Educación Secundaria y el Bachillerato deben confiar en los métodos que les han funcionado hasta ahora.

Confianza para afrontar los exámenes

A las puertas de una nueva etapa universitaria, el estudiante también lanza un mensaje a quienes en los próximos años afrontarán la PAU. Más allá de las horas de estudio, considera que la confianza en uno mismo juega un papel fundamental cuando llega el momento de examinarse. "El último día ya no vas a aprender mucho más. Lo importante es confiar en ti mismo", afirma.

Con un 13,975 sobre 14 y el reconocimiento como mejor expediente de la PAU en Granada, Íñigo se prepara ahora para dar el salto a la universidad. Un camino que, si todo sale según lo previsto, le acercará al mundo de la ingeniería aeroespacial y a una vocación que comenzó mirando al cielo cuando era niño.