La cantante Melani García ha compartido con sus seguidores sus notas de PAU: "Me faltaba sumar las específicas"

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El verano está a la vuelta de la esquina y la mayoría de los estudiantes se preparan para ello. En los últimos años se ha vuelto casi una tradición compartir a través de las redes sociales las notas que los alumnos sacan en el último trimestre.

Un reto bastante sencillo que los adolescentes y jóvenes comparten a través de sus redes sociales en los que reaccionan de forma totalmente genuina a las notas que han sacado en la última evaluación. Este contenido está arrasando en las redes sociales en los últimos años. Por eso, muchos adolescentes se suman a la ola y comparten con sus amigos y sus seguidores cómo les ha ido durante este curso escolar.

La reacción de Melani García a sus notas de PAU

Una de ellas ha sido Melani García. La cantante valenciana de solo 19 años ha sido una de las jóvenes que ha querido sumarse a este reto y mostrar a sus más de 110.000 seguidores en TikTok cómo le ha ido en la PAU.

Completamente emocionada, la cantante y antigua representante de Eurovisión Junior reaccionaba a las notas que había sacado en esta prueba de selectividad.

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Afortunadamente y tras un pequeño susto al sumar las notas medias, Melani García ha anunciado a sus seguidores que ha conseguido la nota para poder entrar a estudiar la carrera que tanto deseaba.

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En concreto, la antigua representante de España en el festival infantil de Eurovisión ha conseguido un 11, 57 (sobre 14) en la PAU 2026. Un éxito que se suma a los grandes retos profesionales que ha conseguido Melani García a sus 19 años.

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La PAU en Madrid

Melani García no ha sido la única en arrasar en la PAU 2026. El 95,1% de los estudiantes de la Comunidad de Madrid que se han presentado a la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) este curso ha aprobado, es decir, un total de 34.921 jóvenes, ha informado el vicerrector de Estudios Oficiales de la Universidad de Alcalá de Henares (UAH), Javier Acevedo.

En una rueda de prensa celebrada este jueves en el centro universitario alcalaíno, ha detallado que el dato es similar a años anteriores. Los mejores resultados se han producido en la rama de Ciencia y Tecnología, con un 97% de aptos, mientras que en Humanidades y Ciencias Sociales la cifra se sitúa en el 91,5%. En la general, el dato baja hasta el 83,8%.

En total, se matricularon 42.047 estudiantes de la región para ambas fases, un incremento del 4,74% con respecto al año pasado. En la fase de admisión se presentaron 38.519 estudiantes frente a 36.864 de la fase de acceso. De los que se matricularon, 34.984 alumnos proceden de Bachillerato y 3.535 de Formación Profesional (FP).

Respecto a las materias en las que se matriculan cada uno de los estudiantes, la gran mayoría (72,5%) ha elegido dos materias en la fase de admisión, frente a un 19,4% se ha optado por una y un 8% que ha seleccionado tres asignaturas.

Según ha trasladado el vicerrector de Estudios Oficiales de la UAH, se han solicitado 4.891 adaptaciones, un 11,8% del total de matriculados. La evolución del número de solicitudes de adaptación se ha incrementado aproximadamente en un 360% desde 2020.