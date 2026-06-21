Maitena Berrueco 21 JUN 2026 - 16:00h.

A Fermín Muguruza, el primero en criticar lo ocurrido, se han sumado un centenar de artistas: Izaro, Soziedad Alkoholika...

La Diputación de Bizkaia ve "incoherente" que artistas que participan en proyectos que reciben ayudas las cuestionen

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BilbaoLa polémica empezó a larvarse cuando el Gobierno vasco hizo público su apoyo de 300.000 euros al grupo ETS por difundir el euskera. Así, el pasado 21 de abril, el consejo de Gobierno aprobó una subvención directa de 300.000 euros al proyecto 'Bihotzen Konkista' de En Tol Sarmiento (ETS), para impulsar sus conciertos en Barcelona y Madrid y proyectar el euskera y la cultura vasca fuera de Euskadi.

El primero en pronunciarse en contra de esta ayuda fue Fermín Muguruza. El cantante la calificó de “truco de magia” y criticó que mientras un solo grupo se llevaba 300.000 euros, otros 47 tuvieran que repartirse 175.000 euros.

Muguruza no se ha quedado solo en sus críticas, a las que ya se han sumado Izaro, Kaotiko, Itziar Ituño, Betagarri, Olatz Salvador, Mikel Markez o Soziedad Alkoholika, entre otros muchos referentes de la cultura vasca. Más de un centenar de artistas que han levantado la voz ante la" necesidad de transparencia e igualdad" de oportunidades en la asignación de fondos públicos a proyectos musicales, artistas y grupos. En total, 125 de ellos se han sumado al manifiesto ‘Denok gara kultura’ ('Todos somos cultura', en castellano) en el que condenan “la asignación de fondos públicos mediante procedimientos de dudosa transparencia”.

Preocupados por el modelo cultural

El manifiesto íntegro reza así: “ Tras el reciente debate suscitado por diversos agentes culturales vascos, como el colectivo Aurka o Fermín Muguruza, sobre la necesidad de transparencia e igualdad de oportunidades en la asignación de fondos públicos por parte de las Instituciones Públicas Vascas a proyectos musicales, artistas, grupos y diversos agentes relacionados con la cultura, consideramos necesario expresar nuestra opinión”. Así, continúan “creemos que los recursos públicos destinados a la cultura deben gestionarse de forma transparente, con criterios públicos y mecanismos accesibles a toda la red cultural”.

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Por ello, “condenamos la asignación de fondos públicos mediante procedimientos de dudosa transparencia, ya que esto no garantiza la igualdad de oportunidades para todos. Queremos expresar nuestra preocupación por el modelo cultural que se promueve con estas decisiones”. “Por consiguiente, exigimos transparencia y equidad en la asignación de fondos públicos”, finalizan.

En relación a este manifiesto suscrito por más de 100 artistas y grupos vascos, la portavoz de la Diputación de Bizkaia y diputada de Euskera, Cultura y Deportes, Leixuri Arrizabalaga, ha dicho no entender que artistas vascos "cuestionen" la concesión de ayudas públicas cuando "muchos son partícipes en muchísimos de los proyectos a los que se viene ayudando mediante ayudas directas". En su opinión, existe "un punto de incoherencia" en estas críticas y todas las formas de apoyo al sector cultural son "igualmente lícitas, legales y necesarias".